Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 06:00
133
0

В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера

Руководство считает, что Шовковского нужно было увольнять раньше

01 января 2026, 06:00 |
133
0
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» в этом сезоне сменило главного тренера – Игорь Костюк заменил Александра Шовковского.

Шовковский покинул клуб после поражения от «Омонии» (0:2). Однако, по информации источника, руководство «Динамо» теперь признает, что тренера нужно было увольнять после вылета из квалификации Лиги чемпионов, и сожалеет, что тогда не было принято такое решение.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский отставка
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
