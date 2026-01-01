В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера

Киевское «Динамо» в этом сезоне сменило главного тренера – Игорь Костюк заменил Александра Шовковского.

Шовковский покинул клуб после поражения от «Омонии» (0:2). Однако, по информации источника, руководство «Динамо» теперь признает, что тренера нужно было увольнять после вылета из квалификации Лиги чемпионов, и сожалеет, что тогда не было принято такое решение.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.