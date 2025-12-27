Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат Италии
Удинезе
27.12.2025 19:00 - : -
Лацио
Италия
27 декабря 2025, 11:57 |
Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 декабря в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря, свой матч в Серии А проведут Удинезе – Лацио. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Удинезе

Фриульцы проводят этот сезон на уровне крепкого и непредсказуемого середняка. В предпоследнем туре команда дома обыграла действующего чемпиона и одного из лидеров Наполи – 1:0, после чего провалилась на выезде против аутсайдера Фиорентины – 1:5. На результат против «фиалок» повлияло удаление Окое уже на 8-й минуте. До зоны еврокубков всего четыре очка, однако, Удинезе сложно соперничать за высокие места, хотя хватает запаса прочности, чтоб держаться в элите.

Команда пропускает больше всех в чемпионате, столько же, только у последней Фиорентины. Сложно понять, в каком настроении выйдут футболисты на поле, но будет желание реабилитироваться за последнее фиаско. Пятеро игроков не смогут выйти на поле в этом противостоянии.

Лацио

Римляне в этом сезоне не играют в еврокубках, а поэтому была возможность посвятить себя борьбе на внутренней арене. Пока результаты не впечатляют, только восьмое место, с отставанием два балла от топ-6, а вот до желаемой четверки и вовсе 7 очков.

В последнем туре команда потеряла важные очки против крепкого, но проходимого Кремонезе – 0:0. С такими осечками, сложно рассчитывать на что-то значимое. В Кубке Италии римляне дошли до четвертьфинала, выигрыш трофея сможет сгладить впечатление за провал в чемпионате, но важно попасть в Лигу чемпионов, что выглядит маловероятно. Сразу 8 футболистов вынуждены пропустить предстоящий матч.

Личные встречи

У соперников немалая история очных противостояний, где преимуществом владеют римляне, хотя стоит заметить, что Лацио уже не побеждает четыре встречи кряду. В прошлом сезоне Удинезе выиграл дома 2:1, а в гостях сыграл 1:1.

Прогноз

Явного фаворита в этой паре нет, команды разделяет в турнирной таблице всего два очка, так что нас ожидает битва прямых конкурентов. По статусу Лацио выше, но римлянам в этом сезоне тяжело в гостевых встречах.

Я считаю приемлемой ставку на обмен голами за 1,96, которая проходила в последних четырех очных встречах. Игра пойдет на три результата, многое будет зависеть от реализации моментов.

Удинезе
27 декабря 2025 -
19:00
Лацио
Удинезе Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
