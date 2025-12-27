Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Камбэк последних секунд. Лацио упустил победу под занавес матча
Чемпионат Италии
Удинезе
27.12.2025 19:00 – FT 1 : 1
Лацио
Италия
113
1

Камбэк последних секунд. Лацио упустил победу под занавес матча

«Удинезе» спасло ничейный результат

1 Comments
Камбэк последних секунд. Лацио упустил победу под занавес матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 декабря, был сыгран матч 17-го тура Серии А между клубами «Удинезе» и «Лацио».

Игра прошла на арене «Stadio Friuli» в Удине.

При почти равной статистике ничейный счет сохранялся на протяжении большей части матча.

«Орлы» вышли вперед на 80-й минуте благодаря точному удару Матиаса Весино и были близки к победе.

Однако хозяева поля спаслись на последних секундах: после гола «Удинезе» арбитр даже прибегнул к помощи VAR, но нарушений правил не обнаружил.

В турнирной таблице «Лацио» осталось на восьмом месте (24 очка), «Удинезе» – на 10-м (22).

Серия А. 17-й тур, 27 декабря

«Удинезе» – «Лацио» – 1:1

Голы: Дэвис, 90+6 – Весино, 80

Фотогалерея матча:

Удинезе Лацио Матиас Весино чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
ivankondrat96
Трохи не пощастило Лаціо. Але варто відзначити і характер Удінезе
