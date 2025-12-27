Камбэк последних секунд. Лацио упустил победу под занавес матча
«Удинезе» спасло ничейный результат
В субботу, 27 декабря, был сыгран матч 17-го тура Серии А между клубами «Удинезе» и «Лацио».
Игра прошла на арене «Stadio Friuli» в Удине.
При почти равной статистике ничейный счет сохранялся на протяжении большей части матча.
«Орлы» вышли вперед на 80-й минуте благодаря точному удару Матиаса Весино и были близки к победе.
Однако хозяева поля спаслись на последних секундах: после гола «Удинезе» арбитр даже прибегнул к помощи VAR, но нарушений правил не обнаружил.
В турнирной таблице «Лацио» осталось на восьмом месте (24 очка), «Удинезе» – на 10-м (22).
Серия А. 17-й тур, 27 декабря
«Удинезе» – «Лацио» – 1:1
Голы: Дэвис, 90+6 – Весино, 80
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер поздравил болельщиков с рождественскими праздниками
Брентфорд обыграл Борнмут со счетом 4:1