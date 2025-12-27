Англия27 декабря 2025, 11:40 |
Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Брайтон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Арсенал – Брайтон
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
