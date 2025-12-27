В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Брайтон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.