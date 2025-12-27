Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
27.12.2025 17:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 декабря 2025, 10:02 |
321
0

Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 27 декабря в 17:00 по Киеву

27 декабря 2025, 10:02 |
321
0
Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Арсенал

В субботу, 27 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Арсенал

Текущий сезон «канониры» проводят даже очень уверенно. После 17 туров Премьер-лиги на их балансе есть 39 очков – это позволяет им занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет всего 2 зачетных пункта. В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/2 финала, где сыграет против "Челси".

За 6 поединков Лиги чемпионов «Арсенала» удалось добыть в борьбе все 18 баллов, благодаря которым он и возглавляет общую таблицу соревнований. Команда уже гарантированно сыграет в плей-офф, а расстояние от ближайших конкурентов пока составляет 3 очка.

Брайтон

Команда начала сезон достойно, однако в последних играх ее результаты оставляют желать лучшего. Тем не менее, после 17 туров Премьер-лиги на счету «чаек» есть 24 балла, благодаря которым они и занимают 9 место турнирной таблицы. И от 16-й, и от 4-й позиции клуб отделяет 5 зачетных пунктов.

В Кубке английской лиги «Брайтон» дошел до 1/8 финала, однако там проиграл тому же «Арсеналу» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Арсенал». За это время «канониры» одержали 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «Арсенал» победил в каждом из последних 9 домашних поединков.
  • Безвыигрышная серия «Брайтона» длится уже 4 матча подряд. На счету команды 2 ничьи и 2 поражения.
  • В 3/5 предыдущих играх «Арсенал» смог сохранить ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
27 декабря 2025 -
17:00
Брайтон
Тотал больше 2.5 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нигерия – Тунис. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE
Арсенал Лондон Брайтон прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 26 декабря 2025, 22:22 4
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона

Виталий может перейти в «Галатасарай»

Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Футбол | 26 декабря 2025, 17:38 1
Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной

С амбициозными планами вернуться в УПЛ у одесситов возникли проблемы

Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»
Футбол | 27.12.2025, 08:41
Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»
Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»
ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
Футбол | 27.12.2025, 01:23
ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Футбол | 26.12.2025, 13:27
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
25.12.2025, 10:09 12
Футбол
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 17
Футбол
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
25.12.2025, 15:08 1
Футзал
Ферстаппен – босс, а Норрис не в топе. Рейтинг лучших пилотов Формулы-1
Ферстаппен – босс, а Норрис не в топе. Рейтинг лучших пилотов Формулы-1
26.12.2025, 11:05 2
Авто/мото
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
26.12.2025, 11:19 66
Футбол
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
25.12.2025, 13:17 4
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 19
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем