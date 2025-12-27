В субботу, 27 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Арсенал

Текущий сезон «канониры» проводят даже очень уверенно. После 17 туров Премьер-лиги на их балансе есть 39 очков – это позволяет им занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет всего 2 зачетных пункта. В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/2 финала, где сыграет против "Челси".

За 6 поединков Лиги чемпионов «Арсенала» удалось добыть в борьбе все 18 баллов, благодаря которым он и возглавляет общую таблицу соревнований. Команда уже гарантированно сыграет в плей-офф, а расстояние от ближайших конкурентов пока составляет 3 очка.

Брайтон

Команда начала сезон достойно, однако в последних играх ее результаты оставляют желать лучшего. Тем не менее, после 17 туров Премьер-лиги на счету «чаек» есть 24 балла, благодаря которым они и занимают 9 место турнирной таблицы. И от 16-й, и от 4-й позиции клуб отделяет 5 зачетных пунктов.

В Кубке английской лиги «Брайтон» дошел до 1/8 финала, однако там проиграл тому же «Арсеналу» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Арсенал». За это время «канониры» одержали 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Арсенал» победил в каждом из последних 9 домашних поединков.

Безвыигрышная серия «Брайтона» длится уже 4 матча подряд. На счету команды 2 ничьи и 2 поражения.

В 3/5 предыдущих играх «Арсенал» смог сохранить ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.