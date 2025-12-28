Англия28 декабря 2025, 03:25 |
15
0
Арсенал – Брайтон – 2:1. Как Эдегор забил с передачи Сака. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26
28 декабря 2025, 03:25 |
15
0
27 декабря Арсенал переиграл Брайтон в 18-м туре АПЛ 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне и завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе подопечных Микеля Артеты отличился только Мартин Эдегор с передачи Букаой Сака. Второй мяч для лондонцев забил Джорджиньо Раттер, который оформил автогол.
АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря
Арсенал – Брайтон – 2:1
Голы: Эдегор, 14, Раттер, 52 (автогол) – Гомес, 64
Видеообзор матча
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Гомес (Брайтон).
52’
ГОЛ ! Автогол забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал), асcист Букайо Сака.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 декабря 2025, 04:14 0
Поединок состоится 28 декабря в 21:45 по Киеву
Футбол | 27 декабря 2025, 09:02 0
Владислав Велетень рассказал об уходе из «Динамо»
Футбол | 27.12.2025, 09:08
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Футбол | 27.12.2025, 21:30
Комментарии 0
Популярные новости
27.12.2025, 22:38
26.12.2025, 11:19 67
27.12.2025, 18:41 5
26.12.2025, 09:26 5
26.12.2025, 10:42 17
26.12.2025, 10:00 1
27.12.2025, 01:45
26.12.2025, 08:52 2