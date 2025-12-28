Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Арсенал – Брайтон – 2:1. Как Эдегор забил с передачи Сака. Видео голов
Чемпионат Англии
Арсенал
27.12.2025 17:00 – FT 2 : 1
Брайтон
Англия
28 декабря 2025, 03:25
Арсенал – Брайтон – 2:1. Как Эдегор забил с передачи Сака. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26

Арсенал – Брайтон – 2:1. Как Эдегор забил с передачи Сака. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря Арсенал переиграл Брайтон в 18-м туре АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне и завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе подопечных Микеля Артеты отличился только Мартин Эдегор с передачи Букаой Сака. Второй мяч для лондонцев забил Джорджиньо Раттер, который оформил автогол.

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Арсенал – Брайтон – 2:1

Голы: Эдегор, 14, Раттер, 52 (автогол) – Гомес, 64

Видеообзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Гомес (Брайтон).
52’
ГОЛ ! Автогол забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал), асcист Букайо Сака.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
