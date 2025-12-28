27 декабря Арсенал переиграл Брайтон в 18-м туре АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне и завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе подопечных Микеля Артеты отличился только Мартин Эдегор с передачи Букаой Сака. Второй мяч для лондонцев забил Джорджиньо Раттер, который оформил автогол.

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Арсенал – Брайтон – 2:1

Голы: Эдегор, 14, Раттер, 52 (автогол) – Гомес, 64

Видеообзор матча