Автогол Рюттера. Арсенал остался лидером Премьер-лиги, одолев Брайтон
Эдегор открыл счет в первом тайме, Рюттер помог лондонскому клубу и забил в свои ворота
В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Брайтон». Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:1.
Счет открыл норвежский полузащитник Мартин Эдегор, который нанес точный удар из-за пределов штрафной на 14-й минуте встречи. Результативную передачу себе в актив записал английский вингер Букайо Сака.
Стоит отметить, что «канониры» в течении всего поединка имели внушительное преимущество на поле, чаще владели мячом и нанесли больше ударов.
Во второй половине игры хозяева сумели увеличить преимущество после автогола Жоржиньо Рюттера, однако на 64-й минуте полузащитник Диего Гомес сократил отставание в счете.
Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 42 балла и продолжает занимать первое место, опережая ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» – на два очка. «Брайтон» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе 24 пункта.
В следующем туре подопечные Артеты на домашней арене сыграют против «Астон Виллы» (30 декабря), а «Брайтон» на выезде встретится с «Вест Хэмом».
Английская Премьер-лига, 18-й тур. 27 декабря
Арсенал – Брайтон – 2:1
Голы: Эдегор, 14, Рюттер, 52 (автогол) – Гомес, 64
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий может перейти в «Галатасарай»
Владислав Велетень рассказал об уходе из «Динамо»