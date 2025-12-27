Автогол Рюттера. Арсенал остался лидером Премьер-лиги, одолев Брайтон

В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Брайтон». Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:1.

Счет открыл норвежский полузащитник Мартин Эдегор, который нанес точный удар из-за пределов штрафной на 14-й минуте встречи. Результативную передачу себе в актив записал английский вингер Букайо Сака.

Стоит отметить, что «канониры» в течении всего поединка имели внушительное преимущество на поле, чаще владели мячом и нанесли больше ударов.

Во второй половине игры хозяева сумели увеличить преимущество после автогола Жоржиньо Рюттера, однако на 64-й минуте полузащитник Диего Гомес сократил отставание в счете.

Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 42 балла и продолжает занимать первое место, опережая ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» – на два очка. «Брайтон» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе 24 пункта.

В следующем туре подопечные Артеты на домашней арене сыграют против «Астон Виллы» (30 декабря), а «Брайтон» на выезде встретится с «Вест Хэмом».

Английская Премьер-лига, 18-й тур. 27 декабря

Арсенал – Брайтон – 2:1

Голы: Эдегор, 14, Рюттер, 52 (автогол) – Гомес, 64

Фотогалерея: