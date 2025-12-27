27 декабря на Арена Гарибальди пройдет матч 17-го тура Серии А Италии, в котором Пиза встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Пиза

Команда в последнее время предпринимала попытки подняться наконец-то в высший дивизион страны. Но получилось только в прошлом сезоне - тогда, когда получилось заманить на пост тренера Филиппо Индзаги. И тот снова доказал, что очень хорош в условиях Серии В. Вот только Пиппо не захотел менять эту некую теплую ванну, и на этот раз вместо повышения предпочел перебраться в Палермо.

Так что клуб борется на непривычном уровне под руководством Джилардино. И пока что стоит на вылет, сумев взять только одну победу к концу календарного года - над другим новичком Серии А, Кремонезе. Она была добыта на пике формы, в рамках шестиматчевой беспроигрышной полосы. Но после этого было три сухих поражения кряду, не только от Интера, но и с прямыми конкурентами, Пармой и Лечче. А с Кальяри в крайнем туре оформили итоговые 2:2 голом на 89-й минуте.

Ювентус

Клуб в последнее время часто менял тренеров. С Аллегри расстались со скандалом, но он вообще-то обеспечил результат - третье место в позапрошлой Серии А при победе в кубке. Переманенный из Болоньи после него Тиаго Мотта провалился полностью. Да и Тудор, начинавший как спаситель репутации, отстоявший весной итоговое четвертое место, продержался пол года и был убран осенью после затяжной безвыигрышной серии.

Нынешний тренер, Спаллетти, потратил некоторое время, чтобы стабилизировать ситуацию - поначалу и при нем хватало осечек, пусть и в виде ничьих. Но шесть из семи крайних поединков удалось выиграть, при единственном поражении с действующим чемпионом, Наполи.

Статистика личных встреч

Клубы играли только в 1991-м году. Тогда оба поединка были выиграны туринским грандом

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для Йилдиза и компании даже на выезде. Такого противника они просто обязаны победить даже с учетом форы -1,0 голов (коэффициент - 1,8).