Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пиза – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Пиза
27.12.2025 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 декабря 2025, 12:03 |
92
0

Пиза – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 декабря в 21:45 по Киеву

27 декабря 2025, 12:03 |
92
0
Пиза – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря на Арена Гарибальди пройдет матч 17-го тура Серии А Италии, в котором Пиза встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Пиза

Команда в последнее время предпринимала попытки подняться наконец-то в высший дивизион страны. Но получилось только в прошлом сезоне - тогда, когда получилось заманить на пост тренера Филиппо Индзаги. И тот снова доказал, что очень хорош в условиях Серии В. Вот только Пиппо не захотел менять эту некую теплую ванну, и на этот раз вместо повышения предпочел перебраться в Палермо.

Так что клуб борется на непривычном уровне под руководством Джилардино. И пока что стоит на вылет, сумев взять только одну победу к концу календарного года - над другим новичком Серии А, Кремонезе. Она была добыта на пике формы, в рамках шестиматчевой беспроигрышной полосы. Но после этого было три сухих поражения кряду, не только от Интера, но и с прямыми конкурентами, Пармой и Лечче. А с Кальяри в крайнем туре оформили итоговые 2:2 голом на 89-й минуте.

Ювентус

Клуб в последнее время часто менял тренеров. С Аллегри расстались со скандалом, но он вообще-то обеспечил результат - третье место в позапрошлой Серии А при победе в кубке. Переманенный из Болоньи после него Тиаго Мотта провалился полностью. Да и Тудор, начинавший как спаситель репутации, отстоявший весной итоговое четвертое место, продержался пол года и был убран осенью после затяжной безвыигрышной серии.

Нынешний тренер, Спаллетти, потратил некоторое время, чтобы стабилизировать ситуацию - поначалу и при нем хватало осечек, пусть и в виде ничьих. Но шесть из семи крайних поединков удалось выиграть, при единственном поражении с действующим чемпионом, Наполи.

Статистика личных встреч

Клубы играли только в 1991-м году. Тогда оба поединка были выиграны туринским грандом

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для Йилдиза и компании даже на выезде. Такого противника они просто обязаны победить даже с учетом форы -1,0 голов (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Пиза
27 декабря 2025 -
21:45
Ювентус
Фора Ювентуса (-1) 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Анонс 17-го тура Серии А: продолжить ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Проблемы с правилами лиги. Топ-клуб зимой может остаться без трансферов
Аль-Наср – Аль-Ахдуд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Пиза Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27 декабря 2025, 09:02 0
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»

Владислав Велетень рассказал об уходе из «Динамо»

Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 27 декабря 2025, 09:08 4
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона

Виталий может перейти в «Галатасарай»

Григорчук вернется? Стало известно, кто может появиться в штабе Черноморца
Футбол | 27.12.2025, 05:27
Григорчук вернется? Стало известно, кто может появиться в штабе Черноморца
Григорчук вернется? Стало известно, кто может появиться в штабе Черноморца
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 27.12.2025, 11:51
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Бокс | 27.12.2025, 09:29
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка впечатлила скиллами в купальнике
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка впечатлила скиллами в купальнике
25.12.2025, 17:45 2
Футбол
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 17
Футбол
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 6
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 19
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем