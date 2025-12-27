Очередной гол звезды. Ювентус на выезде одолел аутсайдера Серии А

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Пиза
27.12.2025 21:45 – FT 0 : 2
Ювентус
Италия
Пиза проиграла со счетом 0:2

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура Серии А между «Пизой» и «Ювентусом».

Игра прошла на стадионе «Арена Гарибальди» в Пизе и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол в матче был забит аж на 73-й минуте – в свои ворота мяч отправил защитник «Пизы» Артуро Калабрези, а в компенсированное время преимущество «старой синьоры» удвоил звездный Кенан Йылдыз, для которого этот гол стал уже 6-м в этом сезоне Серии А.

Серия А 2025/26. 17-й тур, 27 декабря

Пиза – Ювентус – 0:2

Голы: Калабрези, 73 (автогол), Йылдыз, 90+2

Пиза Ювентус Кенан Йылдыз Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
