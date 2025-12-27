Очередной гол звезды. Ювентус на выезде одолел аутсайдера Серии А
Пиза проиграла со счетом 0:2
В субботу, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура Серии А между «Пизой» и «Ювентусом».
Игра прошла на стадионе «Арена Гарибальди» в Пизе и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.
Первый гол в матче был забит аж на 73-й минуте – в свои ворота мяч отправил защитник «Пизы» Артуро Калабрези, а в компенсированное время преимущество «старой синьоры» удвоил звездный Кенан Йылдыз, для которого этот гол стал уже 6-м в этом сезоне Серии А.
Серия А 2025/26. 17-й тур, 27 декабря
Пиза – Ювентус – 0:2
Голы: Калабрези, 73 (автогол), Йылдыз, 90+2
