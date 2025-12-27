Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Парма – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Парма
27.12.2025 13:30 - : -
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 декабря 2025, 11:42 |
169
0

Парма – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 декабря в 13:30 по Киеву

27 декабря 2025, 11:42 |
169
0
Парма – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря на Эннио Тардини пройдет матч 17-го тура Серии А Италии, в котором Парма встретится с Фиорентиной. Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Парма

Команда по итогам позапрошлого сезона смогла вернуться наконец-то в высший дивизион страны. И посвятила тот розыгрыш борьбе за выживание в Серии А, в том числе пойдя на смену наставника. В итоге удалось зацепиться за прописку, но еще и повезло: весной даже 36 очков, менее чем по одному за тур, хватило, чтобы закончить на шестнадцатой позиции.

Летом тренером сделали Карлоса Куэсту, у которого до этого не было самостоятельного опыта как главного тренера. И при нем уж точно не получается прибавить - фактически топчутся на том же скромном месте, что было и в 2024/2025. В том числе в трех крайних турах Серии А были поражения Удинезе и Лацио при 1:0 с новичком, Пизой, и заодно начали декабрь с 1:2 в кубке на поле Болоньи.

Фиорентина

Клуб в последнее время показывал любопытную стабильность - она стала практически постоянным представителем Италии в Лиге конференций. Вроде бы в прошлом сезоне, при Палладино, удалось выиграть максимально напряженный спор с Лацио за шестую позицию... Но из-за победы Болоньи в кубке Италии все равно отправились в привычный турнир.

Там стартовали, кстати, с победы над Полесьем в квалификации, уже при Пиоли. Но его довольно быстро сняли из-за неудач на внутренней арене. Впрочем, и при Ваноли в основном проигрывали. И только в прошлом туре получилось оформить наконец-то первую победу в этой Серии А - причем сразу 5:1! Впрочем, соперник, Удинезе, уже на седьмой минуте остался без основного вратаря - Окойе получил прямую красную.

Статистика личных встреч

Все пять последних очных поединков заканчивались строго только ничьими - в том числе в апреле были 0:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей из Флоренции есть шансы на вторую победу кряду. Но оба клуба не блещут - ждем, что они на пару оформят тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,73).

Прогноз Sport.ua
Парма
27 декабря 2025 -
13:30
Фиорентина
Тотал меньше 2.5 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Анонс 17-го тура Серии А: продолжить ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Проблемы с правилами лиги. Топ-клуб зимой может остаться без трансферов
Аль-Наср – Аль-Ахдуд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Парма Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АБРАМЕНКО: «В лыжной акробатике планируем взять 7 олимпийских лицензий»
Зимние виды | 27 декабря 2025, 06:37 2
АБРАМЕНКО: «В лыжной акробатике планируем взять 7 олимпийских лицензий»
АБРАМЕНКО: «В лыжной акробатике планируем взять 7 олимпийских лицензий»

Старший тренер сборной Украины рассказал о первых соревнованиях сезона

Лечче – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 27 декабря 2025, 11:46 0
Лечче – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лечче – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 декабря в 16:00 по Киеву

Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 27.12.2025, 06:47
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
Футбол | 27.12.2025, 04:45
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Хоккей | 27.12.2025, 01:45
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
25.12.2025, 09:20 4
Футбол
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
25.12.2025, 19:49 4
Футбол
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 10
Бокс
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 12
Бокс
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка впечатлила скиллами в купальнике
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка впечатлила скиллами в купальнике
25.12.2025, 17:45 2
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем