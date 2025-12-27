27 декабря на Эннио Тардини пройдет матч 17-го тура Серии А Италии, в котором Парма встретится с Фиорентиной. Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Парма

Команда по итогам позапрошлого сезона смогла вернуться наконец-то в высший дивизион страны. И посвятила тот розыгрыш борьбе за выживание в Серии А, в том числе пойдя на смену наставника. В итоге удалось зацепиться за прописку, но еще и повезло: весной даже 36 очков, менее чем по одному за тур, хватило, чтобы закончить на шестнадцатой позиции.

Летом тренером сделали Карлоса Куэсту, у которого до этого не было самостоятельного опыта как главного тренера. И при нем уж точно не получается прибавить - фактически топчутся на том же скромном месте, что было и в 2024/2025. В том числе в трех крайних турах Серии А были поражения Удинезе и Лацио при 1:0 с новичком, Пизой, и заодно начали декабрь с 1:2 в кубке на поле Болоньи.

Фиорентина

Клуб в последнее время показывал любопытную стабильность - она стала практически постоянным представителем Италии в Лиге конференций. Вроде бы в прошлом сезоне, при Палладино, удалось выиграть максимально напряженный спор с Лацио за шестую позицию... Но из-за победы Болоньи в кубке Италии все равно отправились в привычный турнир.

Там стартовали, кстати, с победы над Полесьем в квалификации, уже при Пиоли. Но его довольно быстро сняли из-за неудач на внутренней арене. Впрочем, и при Ваноли в основном проигрывали. И только в прошлом туре получилось оформить наконец-то первую победу в этой Серии А - причем сразу 5:1! Впрочем, соперник, Удинезе, уже на седьмой минуте остался без основного вратаря - Окойе получил прямую красную.

Статистика личных встреч

Все пять последних очных поединков заканчивались строго только ничьими - в том числе в апреле были 0:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей из Флоренции есть шансы на вторую победу кряду. Но оба клуба не блещут - ждем, что они на пару оформят тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,73).