Падение продолжается. Фиорентина потерпела очередное поражение в Серии А
«Фиалки» уступили «Парме» в матче 17-го тура чемпионата Италии, который состоялся 27 декабря
В субботу, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Парма» и «Фиорентина». Хозяева одолели соперника со счетом 1:0, несмотря на статус аутсайдера.
Главным героем встречи стал полузащитник из Дании Оливер Серенсен, который забил на 48-й минуте единственный гол в этом противостоянии и позволил «Парме» набрать три важных балла.
Подопечные Паоло Ваноли больше владели мячом, нанесли 23 удара (против 13 у соперника), однако из-за откровенно плохой реализации огорчить соперника «фиалкам» так и не удалось.
«Фиорентина» потерпела десятое поражение в чемпионате и продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице, набрав девять баллов. В активе «Пармы» – 17 пунктов, клуб разместился на 14-й позиции.
Итальянская Серия А, 17-й тур. 27 декабря
Парма – Фиорентина – 1:0
Гол: Серенсен, 48
THERE IT IS! Three MASSIVE points to round off 2025! 💛💙 pic.twitter.com/PJs8H1KniE— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) December 27, 2025
