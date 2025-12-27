Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Падение продолжается. Фиорентина потерпела очередное поражение в Серии А
27 декабря 2025, 15:39
Падение продолжается. Фиорентина потерпела очередное поражение в Серии А

«Фиалки» уступили «Парме» в матче 17-го тура чемпионата Италии, который состоялся 27 декабря

Падение продолжается. Фиорентина потерпела очередное поражение в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Парма» и «Фиорентина». Хозяева одолели соперника со счетом 1:0, несмотря на статус аутсайдера.

Главным героем встречи стал полузащитник из Дании Оливер Серенсен, который забил на 48-й минуте единственный гол в этом противостоянии и позволил «Парме» набрать три важных балла.

Подопечные Паоло Ваноли больше владели мячом, нанесли 23 удара (против 13 у соперника), однако из-за откровенно плохой реализации огорчить соперника «фиалкам» так и не удалось.

«Фиорентина» потерпела десятое поражение в чемпионате и продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице, набрав девять баллов. В активе «Пармы» – 17 пунктов, клуб разместился на 14-й позиции.

Итальянская Серия А, 17-й тур. 27 декабря

Парма – Фиорентина – 1:0

Гол: Серенсен, 48

чемпионат Италии по футболу Серия A Парма Фиорентина
