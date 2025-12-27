Демарш? Ворскла вышла из отпуска и сразу завершила сбор

Одинадцатидневный тренировочный сбор «Ворсклы», который начался в Полтаве 17 декабря и должен был продлиться до 28-го числа, несколько дней назад был прерван.

По данным Sport.ua, перед новогодними праздниками полтавская команда рассчитывала получить задолженности, однако клуб пока не в состоянии их погасить.

В настоящее время «Ворскла» проводит вторую часть отпуска, которая продлится до 20 января. В этот день команда Валерия Куценко соберется в Полтаве, где продолжит подготовку к весеннему этапу чемпионата Первой лиги.

В составе ожидается группа новичков – несколько легионеров и футболистов из команд Второй лиги. Заявить их ФК «Ворскла» сможет лишь в случае успешного просмотра и при условии снятия очередного трансферного бана.

На зимнюю паузу полтавская команда ушла, занимая девятое место в турнирной таблице. В её активе 21 очко.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» на сборах проведет девять спаррингов.