Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер может подписать талантливого одноклубника Роналду
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 13:51
Шахтер может подписать талантливого одноклубника Роналду

«Горняки» интересуются левым вингером «Аль-Насра» Уэсли

Шахтер может подписать талантливого одноклубника Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к 20-летнему вингеру саудовского «Аль-Насра» Уэсли, сообщает TransferFeed.

По информации источника, «Аль-Наср» готов отпустить своего футболиста, однако лишь на правах аренды, чтобы он получил опыт игры на высоком уровне.

Также на молодого бразильца претендуют греческий ПАОК, португальский «Спортинг» и турецкий «Самсунспор».

Уэсли перешел в саудовский клуб из «Коринтианса» летом 2024 года за 18 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец сыграл 12 матчей за «Аль-Наср», в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Иван Чирко Источник: TransferFeed
