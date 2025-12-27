27 декабря, свою встречу на Кубке Африки проведут Бенин – Ботсвана. Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

Бенин

Старт Кубка Африки стал неудачным для Бенина, в первом туре команда уступила ДР Конго со счетом 0:1, единственный мяч был пропущен в дебюте встречи. Попытки отыграться были, но впереди не хватало остроты, да и соперник котировался фаворитом того противостояния.

От «белок» мало кто ждет прорыва, он и только пятый раз выступают в финальной части Кубка Африки, лучшим их результатом был выход в четвертьфинал. Многие футболисты Бенина играют в Европе, однако, представляют не самые сильные клубы Чтоб иметь реальные шансы на плей-офф, в предстоящем матче надо играть исключительно на победу.

Ботсвана

Не входит в число фаворитов турнира и сборная Ботсваны, которая только во второй раз сыграет в финальной части, впервые команда это сделала в 2012 году, тогда не удалось выйти из группы.

«Зебры» выглядят главными андердогами группы, опровергнуть данный факт им не удалось в первом туре, когда проиграли сильному Сенегалу 0:3. Соперник доминировал в том матче, чего стоит только статистика ударов 4:28. Несмотря на разгромное поражение, настоящим героем встречи был признан вратарь Фоко, он совершил 14 сэйвов, иными словами, счет мог быть и больше.

Предпосылок для выхода из группы мало, но предстоящий соперник должен быть легче. Нужно доказать, что команда не зря сумела пробиться на континентальное первенство. Зацепиться за очки реально, главное не закрываться в своей штрафной, ведь вратарь не всегда сможет выручать.

Прогноз

Обе сборные начали турнир с поражений, поэтому им надо реабилитироваться. На бумаге Бенин котируется фаворитом, но не думаю, что кто-то будет владеть очевидным преимуществом. Статистика свидетельствует о том, что ранее соперники никогда не пересекались, даже в контрольных встречах.

В таком матче надо играть на победу, ведь ничья оставит не так много шансов на выход в плей-офф. Поскольку нет смысла ожидать зрелищной битвы, проходимой здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов за 1,57