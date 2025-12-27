Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Сенегал
27.12.2025 17:00 - : -
ДР Конго
Кубок африканских наций
27 декабря 2025, 14:31 | Обновлено 27 декабря 2025, 14:35
Бенин – Ботсвана. Сенегал – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций

Бенин – Ботсвана. Сенегал – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная ДР Конго

27 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

27 декабря на турнире проходят 2 матча 2-го тура в группе D:

  • 14:30. Бенин – Ботсвана
  • 17:00. Сенегал – ДР Конго

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы D

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

14:30. Бенин – Ботсвана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17:00. Сенегал – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кубок африканских наций смотреть онлайн сборная Бенина по футболу сборная Ботсваны по футболу сборная Сенегала по футболу сборная ДР Конго по футболу
