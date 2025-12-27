Бенин – Ботсвана. Сенегал – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций
27 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
27 декабря на турнире проходят 2 матча 2-го тура в группе D:
- 14:30. Бенин – Ботсвана
- 17:00. Сенегал – ДР Конго
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
КАН-2025. Турнирная таблица группы D
