27 декабря на Стад Ибн Батута пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Сенегала и ДР Конго. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Сенегал

Команда рассматривается как один из континентальных футбольных лидеров, пусть и далеко не всегда подтверждает это на деле. В целом, нынешний год получился для нее вполне успешным. Еще летом на Чемпионате Африканских Наций только невероятный Марокко в полуфинале остановил шествие за трофеем, и то лишь в серии пенальти. Так что там ограничились итоговым третьим местом. И, главное, отбор на мундиаль было пройдено без поражений: семь побед при трех ничьих и, конечно же, первая позиция с прямой путевкой на главный турнир четырехлетия.

Но сейчас еше нужно отыграть главное континентальное первенство. Для начала в соперниках была Ботсвана. С ней не было ни малейших проблем - Джексон открыл счет до перерыва, а после него довели до итоговых разгромных 3:0.

ДР Конго

Сборная сейчас не столько борется на КАН, сколько празднует все еще главный футбольный успех как минимум за последние десятилетия. Ведь получилось стать, пожалуй, первым, кто получил выгоду в Африке от расширения участников мундиаля. Ведь, заняв второе место в своей группе (набрали 22 очка, на два меньше, чем Сенегал), футболисты не закончили борьбу, а проследовали в плей-офф, где выиграли у Камеруна в основное время и у Нигерии по пенальти!

Все же, конечно, не хочется и на таком уровне ударить в грязь лицом. В первом туре с Бенином. Там лидер, Бонгонда, открыл счет уже на шестнадцатой минуте, и это преимущество получилось удержать, и, как итог, стартовали с победы.

Статистика личных встреч

Конголезцы выиграли единственный очный поединок, что пришелся на прошлый век (точнее, на далекий 1968-й год). Но в нынешнем столетии уже у Сенегала шесть побед при двух ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что номинальные хозяева не столкнутся с проблемами. Ставим на то, что сенегальцы снова победят (коэффициент - 1,75)