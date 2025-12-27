Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Сенегал – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Кубок Африки
Сенегал
27.12.2025 17:00 - : -
ДР Конго
Кубок африканских наций
27 декабря 2025, 14:44
229
1

Сенегал – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок пройдет 27 декабря в 17:00

27 декабря 2025, 14:44
229
1 Comments
Сенегал – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря на Стад Ибн Батута пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Сенегала и ДР Конго. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Сенегал

Команда рассматривается как один из континентальных футбольных лидеров, пусть и далеко не всегда подтверждает это на деле. В целом, нынешний год получился для нее вполне успешным. Еще летом на Чемпионате Африканских Наций только невероятный Марокко в полуфинале остановил шествие за трофеем, и то лишь в серии пенальти. Так что там ограничились итоговым третьим местом. И, главное, отбор на мундиаль было пройдено без поражений: семь побед при трех ничьих и, конечно же, первая позиция с прямой путевкой на главный турнир четырехлетия.

Но сейчас еше нужно отыграть главное континентальное первенство. Для начала в соперниках была Ботсвана. С ней не было ни малейших проблем - Джексон открыл счет до перерыва, а после него довели до итоговых разгромных 3:0.

ДР Конго

Сборная сейчас не столько борется на КАН, сколько празднует все еще главный футбольный успех как минимум за последние десятилетия. Ведь получилось стать, пожалуй, первым, кто получил выгоду в Африке от расширения участников мундиаля. Ведь, заняв второе место в своей группе (набрали 22 очка, на два меньше, чем Сенегал), футболисты не закончили борьбу, а проследовали в плей-офф, где выиграли у Камеруна в основное время и у Нигерии по пенальти!

Все же, конечно, не хочется и на таком уровне ударить в грязь лицом. В первом туре с Бенином. Там лидер, Бонгонда, открыл счет уже на шестнадцатой минуте, и это преимущество получилось удержать, и, как итог, стартовали с победы.

Статистика личных встреч

Конголезцы выиграли единственный очный поединок, что пришелся на прошлый век (точнее, на далекий 1968-й год). Но в нынешнем столетии уже у Сенегала шесть побед при двух ничьих.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.77 для Сенегала и 6.30 для ДР Конго.

Букмекерские конторы считают, что номинальные хозяева не столкнутся с проблемами. Ставим на то, что сенегальцы снова победят (коэффициент - 1,75)

Прогноз Sport.ua
Сенегал
27 декабря 2025 -
17:00
ДР Конго
Победа Сененала 1.75
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
сборная Сенегала по футболу сборная ДР Конго по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
