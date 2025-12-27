Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Львы и леопарды обменялись укусами. Садио Мане спас Сенегал от поражения
Кубок Африки
Сенегал
27.12.2025 17:00 – FT 1 : 1
ДР Конго
Кубок африканских наций
27 декабря 2025, 18:58 | Обновлено 27 декабря 2025, 19:05
Львы и леопарды обменялись укусами. Садио Мане спас Сенегал от поражения

На гол Седрика Бакамбу для ДР Конго ответил лидер сборной Сенегала

27 декабря 2025, 18:58
Львы и леопарды обменялись укусами. Садио Мане спас Сенегал от поражения
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Сенегала и ДР Конго сыграли вничью (1:1) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 27 декабря на арене Stade Ibn Batouta в марокканском Танжере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм прошел без забитых мячей, а после перерыва команды обменялись голами.

Счет был открыт на 61-й минуте, когда за ДР Конго отличился Седрик Бакамбу. Однако уже через 8 минут Сенегал сравнял счет, точно пробил Садио Мане.

До финального свистка счет больше не изменился, и табло зафиксировало ничью в матче львов и леопардов, фаворитов группы.

Турнирное положение в группе D: Сенегал, ДР Конго (по 4 очка), Бенин (3), Ботсвана (0).

Кубок африканских наций

Группа D. 2-й тур, 27 декабря. Танжер (Марокко)

Сенегал – ДР Конго – 1:1

Голы: Садио Мане, 69 – Седрик Бакамбу, 61

