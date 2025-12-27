Львы и леопарды обменялись укусами. Садио Мане спас Сенегал от поражения
На гол Седрика Бакамбу для ДР Конго ответил лидер сборной Сенегала
Сборные Сенегала и ДР Конго сыграли вничью (1:1) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 27 декабря на арене Stade Ibn Batouta в марокканском Танжере.
Первый тайм прошел без забитых мячей, а после перерыва команды обменялись голами.
Счет был открыт на 61-й минуте, когда за ДР Конго отличился Седрик Бакамбу. Однако уже через 8 минут Сенегал сравнял счет, точно пробил Садио Мане.
До финального свистка счет больше не изменился, и табло зафиксировало ничью в матче львов и леопардов, фаворитов группы.
Турнирное положение в группе D: Сенегал, ДР Конго (по 4 очка), Бенин (3), Ботсвана (0).
Кубок африканских наций
Группа D. 2-й тур, 27 декабря. Танжер (Марокко)
Сенегал – ДР Конго – 1:1
Голы: Садио Мане, 69 – Седрик Бакамбу, 61
