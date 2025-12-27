Сенегал – ДР Конго – 1:1. Как забил Садио Мане. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций
Сборные Сенегала и ДР Конго сыграли вничью (1:1) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 27 декабря на арене Stade Ibn Batouta в марокканском Танжере.
Счет был открыт на 61-й минуте, когда за ДР Конго отличился Седрик Бакамбу.
На 69-й минуте Сенегал сравнял счет, точно пробил Садио Мане.
Кубок африканских наций
Группа D. 2-й тур, 27 декабря. Танжер (Марокко)
Сенегал – ДР Конго – 1:1
Голы: Садио Мане, 69 – Седрик Бакамбу, 61
Видео голов и обзор матча
События матча
