  4. Сенегал – ДР Конго – 1:1. Как забил Садио Мане. Видео голов и обзор
Кубок Африки
Сенегал
27.12.2025 17:00 – FT 1 : 1
ДР Конго
Кубок африканских наций
27 декабря 2025, 19:54 | Обновлено 27 декабря 2025, 20:01
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Сенегала и ДР Конго сыграли вничью (1:1) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 27 декабря на арене Stade Ibn Batouta в марокканском Танжере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет был открыт на 61-й минуте, когда за ДР Конго отличился Седрик Бакамбу.

На 69-й минуте Сенегал сравнял счет, точно пробил Садио Мане.

Группа D. 2-й тур, 27 декабря. Танжер (Марокко)

Сенегал – ДР Конго – 1:1

Голы: Садио Мане, 69 – Седрик Бакамбу, 61

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Сенегал).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (ДР Конго).
сборная Сенегала по футболу сборная ДР Конго по футболу Садио Мане видео голов и обзор Седрик Бакамбу Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
