Сборные Сенегала и ДР Конго сыграли вничью (1:1) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 27 декабря на арене Stade Ibn Batouta в марокканском Танжере.

Счет был открыт на 61-й минуте, когда за ДР Конго отличился Седрик Бакамбу.

На 69-й минуте Сенегал сравнял счет, точно пробил Садио Мане.

Кубок африканских наций

Группа D. 2-й тур, 27 декабря. Танжер (Марокко)

Сенегал – ДР Конго – 1:1

Голы: Садио Мане, 69 – Седрик Бакамбу, 61

Видео голов и обзор матча