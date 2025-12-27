Гепарды пробежали быстрее, чем зебры. На КАН сыгран очередной матч
Сборная Бенина нанесла минимальное поражение команде Ботсваны
Сборная Бенина одержала минимальную победу над Ботсваной (1:0) в матче 2-го тура Кубка африканских наций.
Поединок прошел 27 декабря на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском Рабате.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол во встрече был забит в первом тайме. На 28-й минуте Йоан Рош, выступающий за румынский Петролул, отметился точным ударом после передачи Стива Мунье из турецкого Аланьяспора.
Победа принесла гепардам три очка, а зебры остались без зачетных баллов. В другом матче группы встретятся Сенегал и Др Конго.
Турнирное положение в группе D: Сенегал, ДР Конго, Бенин (по 3 очка), Ботсвана (0).
Кубок африканских наций
Группа D. 2-й тур, 27 декабря. Работ (Марокко)
Бенин – Ботсвана – 1:0
Голы: Йоан Рош, 28
Турнирная таблица
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью о президенте УАФ
Мали сумела остановить команду Валидa Реграги