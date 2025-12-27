В европейском гранде отреагировали на предложение подписать Довбика

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не перейдет в мадридский «Атлетико» в зимнее трансферное окно, сообщает Forza Roma.

Римский клуб предложил своего 28-летнего игрока в обмен на нападающего «матрасников» Джакомо Распадори. Но «Атлетико» отклонил это предложение, поскольку не заинтересован в подписании украинца.

В то же время отмечается, что Довбик все еще близок к тому, чтобы покинуть столицу Италии. Римляне предложили подписать Артема сразу нескольким клубам английской Премьер-лиги.

Сообщалось, что в «Роме» назревает революция, от которой Довбик – не в восторге.