В европейском гранде отреагировали на предложение подписать Довбика
Украинского форварда предложили мадридскому Атлетико
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не перейдет в мадридский «Атлетико» в зимнее трансферное окно, сообщает Forza Roma.
Римский клуб предложил своего 28-летнего игрока в обмен на нападающего «матрасников» Джакомо Распадори. Но «Атлетико» отклонил это предложение, поскольку не заинтересован в подписании украинца.
В то же время отмечается, что Довбик все еще близок к тому, чтобы покинуть столицу Италии. Римляне предложили подписать Артема сразу нескольким клубам английской Премьер-лиги.
Сообщалось, что в «Роме» назревает революция, от которой Довбик – не в восторге.
