Историческое достижение. Прервалась рекордная серия побед сборной Марокко

Сборная Марокко прервала самую длинную в истории серию побед в официальных матчах, сыграв во втором туре КАН вничью с Мали – 1:1.

Марокканцы установили рекорд еще в октябре 2025 года, одержав 16 побед подряд, превзойдя достижения Испании и Германии, у которых было по 15 побед. После этого они довели свой показатель до 19 побед подряд.

В матче с Мали Марокко могла бы довести количество побед до 20, так как вела в счете после гола Браима Диаса в конце первого тайма, но в середине второго позволила Лассину Сайоко сравнять счет.

Стоит отметить, что в эту серию включены только матчи, которые указаны в международных окнах ФИФА как официальные. То есть в перечень не включены поединки Арабского Кубка, который сборная Марокко выиграла в декабре, поскольку этот турнир не является официальным.

Свое выступление на домашнем Кубке африканских наций Марокко продолжит 29 декабря матчем третьего тура группового этапа против Замбии в 21:00 по киевскому времени