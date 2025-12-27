Историческое достижение. Прервалась рекордная серия побед сборной Марокко

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Мали сумел остановить команду Валидa Реграги

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Марокко прервала самую длинную в истории серию побед в официальных матчах, сыграв во втором туре КАН вничью с Мали – 1:1.

Марокканцы установили рекорд еще в октябре 2025 года, одержав 16 побед подряд, превзойдя достижения Испании и Германии, у которых было по 15 побед. После этого они довели свой показатель до 19 побед подряд.

В матче с Мали Марокко могла бы довести количество побед до 20, так как вела в счете после гола Браима Диаса в конце первого тайма, но в середине второго позволила Лассину Сайоко сравнять счет.

Стоит отметить, что в эту серию включены только матчи, которые указаны в международных окнах ФИФА как официальные. То есть в перечень не включены поединки Арабского Кубка, который сборная Марокко выиграла в декабре, поскольку этот турнир не является официальным.

Свое выступление на домашнем Кубке африканских наций Марокко продолжит 29 декабря матчем третьего тура группового этапа против Замбии в 21:00 по киевскому времени

Валид Реграги сборная Марокко по футболу мировой рекорд статистика сборная Мали по футболу Кубок африканских наций
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
luceorius
 Якщо ШІ не сп...здів, то Малі та Марокко належать до іменників середнього роду, а не чоловічого ( Малі ) чи жіночого ( Марокко ), як написав автор.
