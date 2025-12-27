Сыграет ли Зинченко? Стартовые составы на матч Ноттингем – Манчестер Сити

В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Команды сыграют на стадионе «The City Ground», который находится в Вест-Бриджфорде. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

«Ноттингем» набрал 18 баллов и занимает 17-ю позицию в турнирной таблице. «Манчестер Сити» разместился на втором месте, имея в своем активе 37 очков.

Стартовые составы матча Премьер-лиги Ноттингем Форест – Манчестер Сити