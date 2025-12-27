Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сыграет ли Зинченко? Стартовые составы на матч Ноттингем – Манчестер Сити
Англия
27 декабря 2025, 13:22
Сыграет ли Зинченко? Стартовые составы на матч Ноттингем – Манчестер Сити

Поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги состоится 27 декабря в 14:30

Сыграет ли Зинченко? Стартовые составы на матч Ноттингем – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Команды сыграют на стадионе «The City Ground», который находится в Вест-Бриджфорде. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

«Ноттингем» набрал 18 баллов и занимает 17-ю позицию в турнирной таблице. «Манчестер Сити» разместился на втором месте, имея в своем активе 37 очков.

Стартовые составы матча Премьер-лиги Ноттингем Форест – Манчестер Сити

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Манчестер Сити Ноттингем Форест - Манчестер Сити Александр Зинченко стартовые составы
