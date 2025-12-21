Украина. Первая лига21 декабря 2025, 13:06 |
Насыщенная программа. Ворскла на сборах проведет девять спаррингов
Полтавский клуб разбил подготовку ко второй части сезона на несколько этапов
21 декабря 2025, 13:06 |
Вторая часть сезона в Первой лиге стартует 21 марта 2026 года. Однако «Ворскла» уже начала подготовку.
Игроки «Ворсклы» первый этап сборов проводят в Полтаве с 17 по 28 декабря. На 24 декабря запланирован спарринг против полтавской команды «Молодь».
С 28 декабря по 19 января у футболистов будет новогодний отпуск. С 20 января у команды начнется основной этап подготовки, включающий 8 спаррингов.
Календарь контрольных матчей «Ворсклы» на втором сборе
- 29 января. «Александрия» U-19 (Юношеское первенство)
- 6 февраля. «Виктория» Сумы (Первая лига)
- 14 февраля. «Александрия-2» (Вторая лига)
- 22 февраля. «Тростянец» (Вторая лига)
- 25 февраля. Соперник уточняется
- 28 февраля. «ЮКСА» Тарасовка (Первая лига)
- 7 марта ФК «Чернигов» (Вторая лига)
- 14 марта. «Ингулец» Петрово (Первая лига)
