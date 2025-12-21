Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Насыщенная программа. Ворскла на сборах проведет девять спаррингов
Украина. Первая лига
21 декабря 2025, 13:06 |
85
0

Насыщенная программа. Ворскла на сборах проведет девять спаррингов

Полтавский клуб разбил подготовку ко второй части сезона на несколько этапов

21 декабря 2025, 13:06 |
85
0
Насыщенная программа. Ворскла на сборах проведет девять спаррингов
ФК Ворскла

Вторая часть сезона в Первой лиге стартует 21 марта 2026 года. Однако «Ворскла» уже начала подготовку.

Игроки «Ворсклы» первый этап сборов проводят в Полтаве с 17 по 28 декабря. На 24 декабря запланирован спарринг против полтавской команды «Молодь».

С 28 декабря по 19 января у футболистов будет новогодний отпуск. С 20 января у команды начнется основной этап подготовки, включающий 8 спаррингов.

Календарь контрольных матчей «Ворсклы» на втором сборе

  • 29 января. «Александрия» U-19 (Юношеское первенство)
  • 6 февраля. «Виктория» Сумы (Первая лига)
  • 14 февраля. «Александрия-2» (Вторая лига)
  • 22 февраля. «Тростянец» (Вторая лига)
  • 25 февраля. Соперник уточняется
  • 28 февраля. «ЮКСА» Тарасовка (Первая лига)
  • 7 марта ФК «Чернигов» (Вторая лига)
  • 14 марта. «Ингулец» Петрово (Первая лига)
По теме:
Снова с Динамо? Заря может увеличить количество арендованных футболистов
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Кудровка рассталась с одним из своих лучших игроков в прошлом сезоне
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава учебно-тренировочные сборы Александрия U-19 Александрия-2 Виктория Сумы Тростянец ЮКСА Тарасовка Чернигов Ингулец
Сергей Турчак Источник: ФК Ворскла
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский форвард интересен клубам из Испании и Германии
Футбол | 21 декабря 2025, 10:10 0
Украинский форвард интересен клубам из Испании и Германии
Украинский форвард интересен клубам из Испании и Германии

Даниил Сикан в январе может покинуть «Трабзонспор»

КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
Бокс | 20 декабря 2025, 12:55 2
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»

Украинский промоутер поделился мнением о бое Джошуа – Пол

Шовковский опроверг информацию о своем будущем. Тренировать клуб УПЛ?
Футбол | 21.12.2025, 07:00
Шовковский опроверг информацию о своем будущем. Тренировать клуб УПЛ?
Шовковский опроверг информацию о своем будущем. Тренировать клуб УПЛ?
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футбол | 20.12.2025, 17:28
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Футбол | 20.12.2025, 15:44
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
19.12.2025, 18:25 1
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 49
Бокс
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 4
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 13
Футбол
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 4
Футбол
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем