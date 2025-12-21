Насыщенная программа. Ворскла на сборах проведет девять спаррингов

Вторая часть сезона в Первой лиге стартует 21 марта 2026 года. Однако «Ворскла» уже начала подготовку.

Игроки «Ворсклы» первый этап сборов проводят в Полтаве с 17 по 28 декабря. На 24 декабря запланирован спарринг против полтавской команды «Молодь».

С 28 декабря по 19 января у футболистов будет новогодний отпуск. С 20 января у команды начнется основной этап подготовки, включающий 8 спаррингов.

Календарь контрольных матчей «Ворсклы» на втором сборе