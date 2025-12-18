Ворскла уже вышла из отпуска. И потеряла двух игроков
Минус Татарков и Кораблин
Ворскла по инициативе тренерского штаба Валерия Куценко решила выйти из отпуска и собраться в Полтаве на мини-сбор, который продлится 11 дней.
24 декабря запланирован контрольный матч с командой Молодь.
Интересно, что сезон в Первой лиге возобновится только в марте, но перед праздниками было решено снова собрать команду.
При этом уже известно, что Ворскла потеряла двух игроков – состав покинули хавбеки Никита Татарков и Тимур Кораблин.
Полтавская команда, которая по итогам минувшего сезона вылетела из УПЛ и ставила задачу вернуться в элиту, первую часть сезона завершила на 9-й позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В женской ЛЧ напрямую в 1/4 финала вышли Барселона, Лион, Челси, Бавария
Испанский гранд добыл победу со счетом 3:2