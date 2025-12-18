Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла уже вышла из отпуска. И потеряла двух игроков
Украина. Первая лига
18 декабря 2025, 17:47 |
361
0

Ворскла уже вышла из отпуска. И потеряла двух игроков

Минус Татарков и Кораблин

18 декабря 2025, 17:47 |
361
0
Ворскла уже вышла из отпуска. И потеряла двух игроков
ФК Ворскла

Ворскла по инициативе тренерского штаба Валерия Куценко решила выйти из отпуска и собраться в Полтаве на мини-сбор, который продлится 11 дней.

24 декабря запланирован контрольный матч с командой Молодь.

Интересно, что сезон в Первой лиге возобновится только в марте, но перед праздниками было решено снова собрать команду.

При этом уже известно, что Ворскла потеряла двух игроков – состав покинули хавбеки Никита Татарков и Тимур Кораблин.

Полтавская команда, которая по итогам минувшего сезона вылетела из УПЛ и ставила задачу вернуться в элиту, первую часть сезона завершила на 9-й позиции.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших бомбардиров Первой лиги перешел в Буковину
Федорчук объяснил, почему Довбику следует покинуть Рому
Не дождался нового тренера. Карпаты попрощались с первым легионером
Ворскла Полтава Первая лига Украины трансферы Никита Татарков Тимур Кораблин
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18 декабря 2025, 06:23 0
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф

В женской ЛЧ напрямую в 1/4 финала вышли Барселона, Лион, Челси, Бавария

«Я в шоке от него». Лунин прокомментировал матч с Талаверой
Футбол | 18 декабря 2025, 08:22 3
«Я в шоке от него». Лунин прокомментировал матч с Талаверой
«Я в шоке от него». Лунин прокомментировал матч с Талаверой

Испанский гранд добыл победу со счетом 3:2

Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Бокс | 18.12.2025, 08:56
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Футбол | 18.12.2025, 08:34
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Футбол | 18.12.2025, 16:16
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 33
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 13
Футбол
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем