Ворскла уже вышла из отпуска. И потеряла двух игроков

Ворскла по инициативе тренерского штаба Валерия Куценко решила выйти из отпуска и собраться в Полтаве на мини-сбор, который продлится 11 дней.

24 декабря запланирован контрольный матч с командой Молодь.

Интересно, что сезон в Первой лиге возобновится только в марте, но перед праздниками было решено снова собрать команду.

При этом уже известно, что Ворскла потеряла двух игроков – состав покинули хавбеки Никита Татарков и Тимур Кораблин.

Полтавская команда, которая по итогам минувшего сезона вылетела из УПЛ и ставила задачу вернуться в элиту, первую часть сезона завершила на 9-й позиции.