Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Металлист 1925 вышел из отпуска, игроки отправились в клинику
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 01:23 | Обновлено 10 января 2026, 01:39
12 января подопечные Младена Бартуловича отправятся на сбор в Испании

ФК Металлист 1925

Харьковский Металлист 1925 вышел из отпуска. Завершился зимний отпуск игроков основного состава, длившийся почти месяц.

9 января утром футболисты посетили одну из киевских консультативно-диагностических клиник, где прошли медицинское освидетельствование накануне старта зимних сборов.

Следующие два дня харьковская команда проведет тренировки в Счастливом, а 12 января отправится на сборы в Испанию.

На сборах у подопечных Младена Бартуловича запланировано проведение 7 контрольных поединков.

Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
