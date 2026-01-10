ФОТО. Металлист 1925 вышел из отпуска, игроки отправились в клинику

Харьковский Металлист 1925 вышел из отпуска. Завершился зимний отпуск игроков основного состава, длившийся почти месяц.

9 января утром футболисты посетили одну из киевских консультативно-диагностических клиник, где прошли медицинское освидетельствование накануне старта зимних сборов.

Следующие два дня харьковская команда проведет тренировки в Счастливом, а 12 января отправится на сборы в Испанию.

На сборах у подопечных Младена Бартуловича запланировано проведение 7 контрольных поединков.

