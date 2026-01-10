Украина. Премьер лига10 января 2026, 01:48 | Обновлено 10 января 2026, 01:58
Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпаты – большой клуб. Для меня это честь его возглавить»
Новый главный тренер львовского клуба написал обращение в соцсетях
10 января 2026, 01:48 | Обновлено 10 января 2026, 01:58
Новый главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес рассказал о своем отношении к назначению в соцсетях:
Уважаемые болельщики Карпат!
Для меня великая честь стать главным тренером вашей команды. Понимаю ответственность и вызовы, которые предстали передо мной.
Карпаты – это большой клуб, и я понимаю, что он значит для вас. Я полон решимости и с нетерпением ожидаю начала работы.
Благодарю всех за поддержку и доверие. Только Львов, только Карпаты!
Франсиско Фернандес
