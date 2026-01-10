Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 01:48 | Обновлено 10 января 2026, 01:58
Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпаты – большой клуб. Для меня это честь его возглавить»

Новый главный тренер львовского клуба написал обращение в соцсетях

ФК Карпаты. Фран Фернандес

Новый главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес рассказал о своем отношении к назначению в соцсетях:

Уважаемые болельщики Карпат!

Для меня великая честь стать главным тренером вашей команды. Понимаю ответственность и вызовы, которые предстали передо мной.

Карпаты – это большой клуб, и я понимаю, что он значит для вас. Я полон решимости и с нетерпением ожидаю начала работы.

Благодарю всех за поддержку и доверие. Только Львов, только Карпаты!

Франсиско Фернандес

Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Фран Фернандес чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
