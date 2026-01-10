Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпаты – большой клуб. Для меня это честь его возглавить»

Новый главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес рассказал о своем отношении к назначению в соцсетях:

Уважаемые болельщики Карпат!

Для меня великая честь стать главным тренером вашей команды. Понимаю ответственность и вызовы, которые предстали передо мной.

Карпаты – это большой клуб, и я понимаю, что он значит для вас. Я полон решимости и с нетерпением ожидаю начала работы.

Благодарю всех за поддержку и доверие. Только Львов, только Карпаты!

Франсиско Фернандес