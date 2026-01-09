ОФИЦИАЛЬНО. Замена Гендузи? Лацио приобрел одного из лидеров Аякса

«Лацио» сообщил на официальных страницах клуба о подписании Кеннета Тейлора.

Контракт с 23-летним голландским полузащитником подписан до 2030 года. По данным итальянских СМИ, сумма трансфера из «Аякса» составила 15 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонусов.

Тейлор воспитанник «Аякса», в составе которого сыграл 184 матча, забил 36 голов и отдал 27 ассистов. За сборную Нидерландов Кеннет провел пять матчей без результативных действий.

В составе «Лацио» Тейлор должен стать заменой в центре поля для Маттео Гендузи, который перешел в «Фенербахче».