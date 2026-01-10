Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Им нужно потратить сейчас 20 млн, Коломойский потратил – 50»
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 01:02
ФЕДЕЦКИЙ: «Им нужно потратить сейчас 20 млн, Коломойский потратил – 50»

Артем – о том, как «Карпатам» добиться успеха

ФЕДЕЦКИЙ: «Им нужно потратить сейчас 20 млн, Коломойский потратил – 50»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший футболист «Карпат» Артем Федцкий рассказал, как «львам» быстро добиться успеха с нормальным тренером:

Если же руководство Карпат хочет результата сегодня, то должно потратить миллионов 20 евро минимум на усиление команды действительно качественными игроками-легионерами, которых сейчас в Украину заманить ой как не просто, все понимают почему – война продолжается же…

Я работал под руководством Хуанде Рамоса три сезона. Как только испанец пришел в Днепр, сразу же сказал, что ему нужны качественные игроки. И Коломойский тогда потратил где-то 50 миллионов евро на трансферы и немало средств на персональные поощрения игроков, условия для них. И при всем этом Рамос сразу сказал – результат будет через пять лет. У Хуанде была четкая стратегия.

Как будет у Фернандеса с Карпатами, трудно сейчас сказать, но, знаете, привить испанский стиль львовской команде... Ой, не знаю, не знаю. Это клуб со своей историей, традициями, галицким, даже львовским менталитетом. Когда я играл за «Карпаты», не одну и не две игры мы вырывали именно на характере.

– Интересно, что испанец почти не изменил тренерский штаб. Ассистировать Фернандесу будет его соотечественник Висенте Фустер Руис, а остальные все из команды Лупашко – Лавриненко, Шутенко, Сапай, Шуст, Шевчук и Кравчук. Как-то странно...

– Для меня это тоже не до конца понятно. Одно дело – оставить в штабе, условно, тренера вратарей, это нормально, но оставлять почти всех...

Знаете, по-моему, во втором круге Франсиско уже будет готовить команду к следующему сезону. Возможно, и будут какие-то громкие заявления о борьбе за места в еврокубках, но нужно быть реалистом – пока команда к этому не готова. Фанаты Карпат должны набраться терпения.

По теме:
Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпаты – большой клуб. Для меня это честь его возглавить»
ФОТО. Металлист 1925 вышел из отпуска, игроки отправились в клинику
Известно, на сколько подпишет с Оболонью контракт первый зимний новичок
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов назначение тренера Украинская Премьер-лига Фран Фернандес Игорь Коломойский
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
