ФЕДЕЦКИЙ: «Им нужно потратить сейчас 20 млн, Коломойский потратил – 50»

Бывший футболист «Карпат» Артем Федцкий рассказал, как «львам» быстро добиться успеха с нормальным тренером:

Если же руководство Карпат хочет результата сегодня, то должно потратить миллионов 20 евро минимум на усиление команды действительно качественными игроками-легионерами, которых сейчас в Украину заманить ой как не просто, все понимают почему – война продолжается же…

Я работал под руководством Хуанде Рамоса три сезона. Как только испанец пришел в Днепр, сразу же сказал, что ему нужны качественные игроки. И Коломойский тогда потратил где-то 50 миллионов евро на трансферы и немало средств на персональные поощрения игроков, условия для них. И при всем этом Рамос сразу сказал – результат будет через пять лет. У Хуанде была четкая стратегия.

Как будет у Фернандеса с Карпатами, трудно сейчас сказать, но, знаете, привить испанский стиль львовской команде... Ой, не знаю, не знаю. Это клуб со своей историей, традициями, галицким, даже львовским менталитетом. Когда я играл за «Карпаты», не одну и не две игры мы вырывали именно на характере.

– Интересно, что испанец почти не изменил тренерский штаб. Ассистировать Фернандесу будет его соотечественник Висенте Фустер Руис, а остальные все из команды Лупашко – Лавриненко, Шутенко, Сапай, Шуст, Шевчук и Кравчук. Как-то странно...

– Для меня это тоже не до конца понятно. Одно дело – оставить в штабе, условно, тренера вратарей, это нормально, но оставлять почти всех...

Знаете, по-моему, во втором круге Франсиско уже будет готовить команду к следующему сезону. Возможно, и будут какие-то громкие заявления о борьбе за места в еврокубках, но нужно быть реалистом – пока команда к этому не готова. Фанаты Карпат должны набраться терпения.