Экс-хавбек Миная, игравший только в Украине, уехал в Европу и ищет клуб

22-летний хавбек Иван Матюшенко уехал из Украины.

Как стало известно Sport.ua, футболист выехал в Европу и там ищет новый для себя клуб.

Матюшенко с лета 2025 года не выступает на профессиональном уровне и находится без команды. Его последним клубом был Минай, который не стал участвовать в Первой лиге 2025/26 из-за отсутствия финансирования.

Все свою карьеру Иван провел в Украине. Помимо Миная, Матюшенко также выступал за Днепр-1, Александрию и Диназ Вышгород. Иван является воспитанником житомирского Феникса. В 2019 году провел пять товарищеских поединков за сборную Украины U-17.

Ранее Sport.ua сообщал о подобном кейсе Ивана Ширяева – 20-летний голкипер разорвал контракт с Прикарпатьем и уехал в Европу.