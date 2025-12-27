Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-хавбек Миная, игравший только в Украине, уехал в Европу и ищет клуб
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 14:16 |
185
0

Экс-хавбек Миная, игравший только в Украине, уехал в Европу и ищет клуб

Иван Матюшенко не играет с лета 2025 года, когда Минай снялся с соревнований

27 декабря 2025, 14:16 |
185
0
Экс-хавбек Миная, игравший только в Украине, уехал в Европу и ищет клуб
Instagram. Иван Матюшенко

22-летний хавбек Иван Матюшенко уехал из Украины.

Как стало известно Sport.ua, футболист выехал в Европу и там ищет новый для себя клуб.

Матюшенко с лета 2025 года не выступает на профессиональном уровне и находится без команды. Его последним клубом был Минай, который не стал участвовать в Первой лиге 2025/26 из-за отсутствия финансирования.

Все свою карьеру Иван провел в Украине. Помимо Миная, Матюшенко также выступал за Днепр-1, Александрию и Диназ Вышгород. Иван является воспитанником житомирского Феникса. В 2019 году провел пять товарищеских поединков за сборную Украины U-17.

Ранее Sport.ua сообщал о подобном кейсе Ивана Ширяева – 20-летний голкипер разорвал контракт с Прикарпатьем и уехал в Европу.

По теме:
Воспитанник Динамо покинул клуб Первой лиги
Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины
Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году
Иван Матюшенко инсайд new свободный агент Минай
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
Футбол | 27 декабря 2025, 04:45 3
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах

Каюк анонсирует трансферы ЛНЗ

Ферстаппен – босс, а Норрис не в топе. Рейтинг лучших пилотов Формулы-1
Авто/мото | 27 декабря 2025, 10:55 2
Ферстаппен – босс, а Норрис не в топе. Рейтинг лучших пилотов Формулы-1
Ферстаппен – босс, а Норрис не в топе. Рейтинг лучших пилотов Формулы-1

Десятка лучших гонщиков сезона

Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27.12.2025, 09:02
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Футбол | 27.12.2025, 11:50
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Хоккей | 27.12.2025, 01:45
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
25.12.2025, 22:53
Бокс
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
26.12.2025, 11:19 66
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 19
Футбол
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
25.12.2025, 19:49 4
Футбол
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
25.12.2025, 15:08 1
Футзал
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка впечатлила скиллами в купальнике
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка впечатлила скиллами в купальнике
25.12.2025, 17:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем