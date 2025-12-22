20-летний украинский кипер покинул команду Первой лиги и уехал за границу

15 декабря команда Прикарпатье объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию с 20-летним украинским голкипером Иваном Ширяевым.

Как стало известно Sport.ua, Ширяев покинул Украину и уехал в Европу. Пока что неизвестно, где именно Иван продолжит карьеру.

Ширяев будет пробовать трудоустроиться за границей. Его контракт с Прикарпатьем был рассчитан до лета 2026 года.

Ширяев присоединился к команде из города Ивано-Франковск летом 2025 года из Ворсклы, но так и не дебютировал в Первой лиге.

Прикарпатье с 25 очками занимает шестое место в таблице Первой лиги Украины по итогам половины сезона.

