Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины расторг контракт с юным голкипером
Украина. Первая лига
17 декабря 2025, 09:42 |
244
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины расторг контракт с юным голкипером

Иван Ширяев ушел из «Прикарпатья»

17 декабря 2025, 09:42 |
244
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины расторг контракт с юным голкипером
ФК Прикарпатье. Иван Ширяев

Прикарпатье из Ивано-Франковска официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским голкипером Иваном Ширяевым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Спасибо за сотрудничество. Желаем Ивану успехов в дальнейшей футбольной карьере», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт между футболистом и клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон. 20-летний голкипер присоединился к команде из Ивано-Франковска в начале августа 2025 года.

В текущем сезоне голкипер трижды входил в заявку на официальные матчи Прикарпатья, но так и не провел ни одной минуты в первом полугодии.

По теме:
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный клуб из Азии подписал двух украинцев
Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу расторжение контракта трансферы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Прикарпатье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономарев объяснил, каких футболистов хочет подписать в ЛНЗ: «Выдумки СМИ»
Футбол | 17 декабря 2025, 07:56 0
Пономарев объяснил, каких футболистов хочет подписать в ЛНЗ: «Выдумки СМИ»
Пономарев объяснил, каких футболистов хочет подписать в ЛНЗ: «Выдумки СМИ»

Коуч ЛНЗ рассказал о трансферных приоритетах

Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Футбол | 17 декабря 2025, 00:20 2
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора

Неожиданно сложную победу каталонцам принесли Андреас Кристенсен и Маркус Рэшфорд

Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Футбол | 16.12.2025, 19:47
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Футбол | 16.12.2025, 08:18
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Бокс | 17.12.2025, 01:47
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
15.12.2025, 11:28 4
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
16.12.2025, 09:10 22
Другие виды
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 5
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем