ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины расторг контракт с юным голкипером

Прикарпатье из Ивано-Франковска официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским голкипером Иваном Ширяевым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Спасибо за сотрудничество. Желаем Ивану успехов в дальнейшей футбольной карьере», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт между футболистом и клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон. 20-летний голкипер присоединился к команде из Ивано-Франковска в начале августа 2025 года.

В текущем сезоне голкипер трижды входил в заявку на официальные матчи Прикарпатья, но так и не провел ни одной минуты в первом полугодии.