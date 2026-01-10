«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики

В Португалии раскритиковали игру украинского полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова в матче 1/2 финала Кубка лиги с «Брагой» (1:3), сообщает Glorioso1904.

Так, бывший директор лиссабонского клуба Браз Фраде заявил: «Ужасная игра. Повторяющиеся ошибки. Например, Судаков — на левом фланге. Он ничего не сделал. Томаш Араужу играет не на своей позиции. Риос лишь изредка делает рывки. Так сложно. «Бенфика» выглядела как любительская команда».

Известный аналитик Камило Лоуренсу поддержал Фраде: «Детские ошибки в полузащите и защите. Ночь, которую стоит забыть Томашу Араужу, Судакову и Далю. Команда была плохо организована».

Ранее игру Судакова в матче с «Брагой» оценил главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо.