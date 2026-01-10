Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
Португалия
10 января 2026, 14:58
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики

Украинского полузащитника активно критикуют за поражение от Браги

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В Португалии раскритиковали игру украинского полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова в матче 1/2 финала Кубка лиги с «Брагой» (1:3), сообщает Glorioso1904.

Так, бывший директор лиссабонского клуба Браз Фраде заявил: «Ужасная игра. Повторяющиеся ошибки. Например, Судаков — на левом фланге. Он ничего не сделал. Томаш Араужу играет не на своей позиции. Риос лишь изредка делает рывки. Так сложно. «Бенфика» выглядела как любительская команда».

Известный аналитик Камило Лоуренсу поддержал Фраде: «Детские ошибки в полузащите и защите. Ночь, которую стоит забыть Томашу Араужу, Судакову и Далю. Команда была плохо организована».

Ранее игру Судакова в матче с «Брагой» оценил главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо.

Бенфика Брага Кубок португальской лиги по футболу Георгий Судаков
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии 2
ArchiArchi
А може б перестали Судакова на лівий фланг ставити, бо вже ж очевидно, що там грати то не зовсім його.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
