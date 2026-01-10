Италия10 января 2026, 21:29 | Обновлено 10 января 2026, 21:44
Справились без Довбика. Рома выиграла и поднялась в топ-3 Серии A
Победа над Сассуоло
Рома в матче чемпионата Италии обыграла середняка Сассуоло со счетом 2:0 и с 39 очками поднялась в топ-3 таблицы Серии A.
Римская команда справилась и без украинского форварда Артема Довбика, который из-за травмы в ближайшее время Волкам не поможет. По голу в конце встречи забили Суле и Коне.
Конкурент Довбика Эван Фергюсон получил травму и был заменен на 39-й минуте.
Чемпионат Италии. 20-й тур
Рома – Сассуоло 2:0
Голы: Коне, 77, Суле, 79
Коне, Суле. А в Баварії колись було щось подібне - Мане, Сане, а тепер є Kane
