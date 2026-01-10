Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Справились без Довбика. Рома выиграла и поднялась в топ-3 Серии A
Чемпионат Италии
Рома
10.01.2026 19:00 – FT 2 : 0
Сассуоло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 января 2026, 21:29 | Обновлено 10 января 2026, 21:44
517
1

Справились без Довбика. Рома выиграла и поднялась в топ-3 Серии A

Победа над Сассуоло

10 января 2026, 21:29 | Обновлено 10 января 2026, 21:44
517
1 Comments
Справились без Довбика. Рома выиграла и поднялась в топ-3 Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Рома в матче чемпионата Италии обыграла середняка Сассуоло со счетом 2:0 и с 39 очками поднялась в топ-3 таблицы Серии A.

Римская команда справилась и без украинского форварда Артема Довбика, который из-за травмы в ближайшее время Волкам не поможет. По голу в конце встречи забили Суле и Коне.

Конкурент Довбика Эван Фергюсон получил травму и был заменен на 39-й минуте.

Чемпионат Италии. 20-й тур

Рома – Сассуоло 2:0
Голы: Коне, 77, Суле, 79

По теме:
Ванат забил 5-й гол в Ла Лиге. Это третий результат среди всех украинцев
Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины
Рома Рим Сассуоло Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футбол | 10 января 2026, 09:55 7
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину

Бленуце не вернется в Румынию, сообщил Митителу

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10 января 2026, 08:47 16
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины

В свое время Гладкий и Худжамов могли оказаться в Киеве

Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10.01.2026, 08:55
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925
Футбол | 10.01.2026, 20:13
Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925
Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10.01.2026, 15:10
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Коне, Суле. А в Баварії колись було щось подібне - Мане, Сане, а тепер є Kane
Ответить
0
Популярные новости
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 17
Теннис
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 11
Футбол
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем