Рома – Сассуоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января в 19.00 поединок Серии А
В субботу, 10 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Сассуоло».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
