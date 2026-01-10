Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Сассуоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
10.01.2026 19:00 - : -
Сассуоло
Италия
10 января 2026, 15:04
Смотрите 10 января в 19.00 поединок Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Сассуоло».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Сассуоло
По теме:
«Эту лазейку Рома держит в запасе». В Италии рассказали, что ждет Довбика
Рома – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комо – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
