В субботу, 10 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Сассуоло».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Сассуоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция