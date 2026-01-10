Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Рома
10.01.2026 19:00 - : -
Сассуоло
Италия
10 января 2026, 13:16 | Обновлено 10 января 2026, 14:17
Рома – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 10 января и начнется в 19:00 по Киеву

Рома – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

10 января на Стадио Олимпико пройдет матч 19-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Сассуоло. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Рома

Команда в последние годы может похвастаться только победой при Моуринью в дебютном розыгрыше Лиги конференций. Но ни сам Жозе, ни его преемники так и не выполнили главную задачу - вернуться в Лигу чемпионов. Чудом мог отметиться мастер добиваться этого, Раньери - но, прервав пенсию ради того, чтобы вывести римлян из тяжелого спада, все-таки поднял на пятое место - Ювентус все же набрал на очко больше.

Летом из Бергамо сюда перебрался Гасперини. Тот явно нацеливался на место в квартете, хотя понятно, что игру только перестраивает, и осечек достаточно. Но в целом пока что скорее получается, чем нет: продолжается борьба в кубке и уже набрано двенадцать очков в Лиге Европы. А в Серии А идет спор хотя бы за четвертое место. Отметим, что в прошлом туре итоговые 2:0 с Дженоа были оформлены голом вышедшего на замену Довбика, которого все выгоняют из столицы Италии уже в январе.

Сассуоло

Клуб сумел провести десяток лет в Серии А, и даже пробовал свои силы в Лиге Европы. Но все же после смерти своего создателя и вдохновителя было допущено роковую осечку, и в 2024-м году пришлось перебираться во второй дивизион. Благо, что это не стало началом затяжного провала - наоборот, вышло определенное чистилище, когда на том уровне новичок оказался безусловным лидером.

Вернувшись с ходу, команда смогла показать достойный футбол. Но сейчас футболисты не показывают того уровня - с конца ноября обыграли только кризисную Фиорентину. А в январе успели сыграть вничью с борцом за выживание, Пизой, а потом, в крайнем туре, разгромно, 0:3, уступили Ювентусу.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединках, в том числе в октябре на выезде, были выиграны римлянами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом столичного клуба, и это закономерно. Сейчас он обязан дома побеждать удобного соперника (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Рома
10 января 2026 -
19:00
Сассуоло
Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Египет – Кот-д'Ивуар. Прогноз на четвертьфинал Кубка африканских наций
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Рома Рим Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
