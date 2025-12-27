ATP27 декабря 2025, 13:58 |
82
0
ATP Awards 2025. Алькарас vs Синнер: кто стал лучшим? Все обладатели наград
Карлос – лучший теннисист сезона, его уже экс-коуч Ферреро – лучший тренер
27 декабря 2025, 13:58 |
82
0
Ассоциацией профессиональных теннисистов (ATP) выдала награды игрокам по итогам сезона 2025 года.
Лучшим теннисистом года стал лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас. Его главным конкурентом был Янник Синнер.
Уже экс-коуч Алькарас Хуан Карлос Ферреро (а также второй тренер Карлитоса Самуэль Лопес) получил награду лучшему тренеру.
ATP Awards 2025. Все обладатели наград
- Лучший теннисит года – Карлос Алькарас
- Лучшие парники года – Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул
- Лучший тренер года – Хуан Карлос Ферреро (и Самуэль Лопес)
- Прорыв года – Валентен Вашеро
- Любимец года – Янник Синнер
- Награда имени Стефана Эдберга (за спортивное мастерство) – Карлос Алькарас
- Награда имени Артура Эша (за гуманитарную деятельность) – Андрей Рублев
- Турниры года – АТР 1000 Цинциннати, АТР 500 Доха, АТР 250 Бостад
- Матч года – Четвертьфинал Мастерса в Монте-Карлос Карлос Алькарас – Артур Фис [4:6, 7:5, 6:3]
ВИДЕО. Матч года: Алькарас vs Фис в четвертьфинале Мастерса в Монте-Карло
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 декабря 2025, 17:38 2
С амбициозными планами вернуться в УПЛ у одесситов возникли проблемы
Бокс | 27 декабря 2025, 07:41 2
Давид Пикассо рискует стать автором сенсации. Однако шансов мало
Теннис | 24.12.2025, 09:06
Хоккей | 27.12.2025, 01:45
Футбол | 27.12.2025, 09:02
Комментарии 0
Популярные новости
25.12.2025, 17:43 1
25.12.2025, 17:45 2
26.12.2025, 08:34 7
25.12.2025, 19:49 4
26.12.2025, 10:00 1
25.12.2025, 21:15 8
25.12.2025, 15:08 1
26.12.2025, 08:52 2