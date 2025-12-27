ATP Awards 2025. Алькарас vs Синнер: кто стал лучшим? Все обладатели наград

Ассоциацией профессиональных теннисистов (ATP) выдала награды игрокам по итогам сезона 2025 года.

Лучшим теннисистом года стал лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас. Его главным конкурентом был Янник Синнер.

Уже экс-коуч Алькарас Хуан Карлос Ферреро (а также второй тренер Карлитоса Самуэль Лопес) получил награду лучшему тренеру.

ATP Awards 2025. Все обладатели наград

Лучший теннисит года – Карлос Алькарас

Лучшие парники года – Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул

Лучший тренер года – Хуан Карлос Ферреро (и Самуэль Лопес)

Прорыв года – Валентен Вашеро

Любимец года – Янник Синнер

Награда имени Стефана Эдберга (за спортивное мастерство) – Карлос Алькарас

Награда имени Артура Эша (за гуманитарную деятельность) – Андрей Рублев

Турниры года – АТР 1000 Цинциннати, АТР 500 Доха, АТР 250 Бостад

Матч года – Четвертьфинал Мастерса в Монте-Карлос Карлос Алькарас – Артур Фис [4:6, 7:5, 6:3]

ВИДЕО. Матч года: Алькарас vs Фис в четвертьфинале Мастерса в Монте-Карло