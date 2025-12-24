Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. WTA Awards 2025. Все обладатели наград: лучшая теннисистка, тренер и другие
WTA
24 декабря 2025, 07:59 |
240
0

WTA Awards 2025. Все обладатели наград: лучшая теннисистка, тренер и другие

Женская теннисная ассоциация традиционно выбрала лучших за сезон

24 декабря 2025, 07:59 |
240
0
WTA Awards 2025. Все обладатели наград: лучшая теннисистка, тренер и другие
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская теннисная ассоциация (WTA) огласила список всех обладателей наград за сезон 2025 года.

Лучшей теннисисткой года была признана первая ракетка мира Арина Соболенко. Награду лучшему тренеру забрал Хендрик Влесхауверс – коуч американки Аманды Анисимовой.

Анисимова получила награду «прогресс года», а Виктория Мбоко – «новичок года». Лучшим дуэтом сезона была признана пара Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.

WTA Awards 2025. Все обладатели наград

  • Лучшая теннисистка сезона – Арина Соболенко
  • Лучший дуэт года – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд
  • Прогресс года – Аманда Анисимова
  • Новичок года – Виктория Мбоко
  • Камбек года – Белинда Бенчич
  • Diamond Aces (популяризации тенниса как на корте, так и за его пределами) – Коко Гауфф
  • Награда имени Пичи Келлмайер (за вклад в игроков WTA) – Габриэла Дабровски
  • Награда имени Карен Кранцке (за спортивное мастерство) – Джессика Пегула
  • Награда «Мать года» имени Джорджины Кларк (вручается завершившим карьеру теннисисткам) – Николь Пратт (тренер сборной Австралии)
  • Тренер года – Хендрик Влесхауверс (коуч Аманды Анисимовой)
  • Любимица года (одиночный разряд) – Чжэн Циньвень
  • Любимицы года в паре – Сара Эррани и Жасмин Паолини
  • Удар года – Каролина Мухова (полуфинал WTA 1000 в Дубае против Клары Таусон)
  • Матч года – Коко Гауфф против Чжэн Циньвэнь (полуфинал WTA 1000 в Риме – 7:6 (7:3) , 4:6, 7:6 (7:4))

ВИДЕО. Удар года от Каролины Муховой

ВИДЕО. Матч года от Коко Гауфф и Чжэн Циньвень в Риме

По теме:
В ITF назвали чемпионов мира по теннису 2025 года
Свитолина проведет матч с четвертой ракеткой перед стартом Aus Open 2026
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
WTA Арина Соболенко Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Аманда Анисимова Виктория Мбоко Белинда Бенчич Коко Гауфф Габриэла Дабровски Джессика Пегула Чжэн Циньвень Сара Эррани Жасмин Паолини Каролина Мухова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Футбол | 23 декабря 2025, 12:39 49
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы

Свои становятся все больше похожи на легионеров, требуя трансфера или «золотых» условий

Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026
Теннис | 24 декабря 2025, 09:06 0
Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026
Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026

Калинина, Стародубцева, Снигур и Сачко поборются за основу мейджора в Мельбурне

Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Футбол | 24.12.2025, 07:54
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Футбол | 23.12.2025, 18:44
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Бокс | 23.12.2025, 19:33
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
22.12.2025, 17:47 3
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 51
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
23.12.2025, 08:50
Бокс
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем