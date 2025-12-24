WTA Awards 2025. Все обладатели наград: лучшая теннисистка, тренер и другие

Женская теннисная ассоциация (WTA) огласила список всех обладателей наград за сезон 2025 года.

Лучшей теннисисткой года была признана первая ракетка мира Арина Соболенко. Награду лучшему тренеру забрал Хендрик Влесхауверс – коуч американки Аманды Анисимовой.

Анисимова получила награду «прогресс года», а Виктория Мбоко – «новичок года». Лучшим дуэтом сезона была признана пара Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.

WTA Awards 2025. Все обладатели наград

Лучшая теннисистка сезона – Арина Соболенко

Лучший дуэт года – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд

Прогресс года – Аманда Анисимова

Новичок года – Виктория Мбоко

Камбек года – Белинда Бенчич

Diamond Aces (популяризации тенниса как на корте, так и за его пределами) – Коко Гауфф

Награда имени Пичи Келлмайер (за вклад в игроков WTA) – Габриэла Дабровски

Награда имени Карен Кранцке (за спортивное мастерство) – Джессика Пегула

Награда «Мать года» имени Джорджины Кларк (вручается завершившим карьеру теннисисткам) – Николь Пратт (тренер сборной Австралии)

Тренер года – Хендрик Влесхауверс (коуч Аманды Анисимовой)

Любимица года (одиночный разряд) – Чжэн Циньвень

Любимицы года в паре – Сара Эррани и Жасмин Паолини

Удар года – Каролина Мухова (полуфинал WTA 1000 в Дубае против Клары Таусон)

Матч года – Коко Гауфф против Чжэн Циньвэнь (полуфинал WTA 1000 в Риме – 7:6 (7:3) , 4:6, 7:6 (7:4))

ВИДЕО. Удар года от Каролины Муховой

ВИДЕО. Матч года от Коко Гауфф и Чжэн Циньвень в Риме