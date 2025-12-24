WTA Awards 2025. Все обладатели наград: лучшая теннисистка, тренер и другие
Женская теннисная ассоциация традиционно выбрала лучших за сезон
Женская теннисная ассоциация (WTA) огласила список всех обладателей наград за сезон 2025 года.
Лучшей теннисисткой года была признана первая ракетка мира Арина Соболенко. Награду лучшему тренеру забрал Хендрик Влесхауверс – коуч американки Аманды Анисимовой.
Анисимова получила награду «прогресс года», а Виктория Мбоко – «новичок года». Лучшим дуэтом сезона была признана пара Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.
WTA Awards 2025. Все обладатели наград
- Лучшая теннисистка сезона – Арина Соболенко
- Лучший дуэт года – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд
- Прогресс года – Аманда Анисимова
- Новичок года – Виктория Мбоко
- Камбек года – Белинда Бенчич
- Diamond Aces (популяризации тенниса как на корте, так и за его пределами) – Коко Гауфф
- Награда имени Пичи Келлмайер (за вклад в игроков WTA) – Габриэла Дабровски
- Награда имени Карен Кранцке (за спортивное мастерство) – Джессика Пегула
- Награда «Мать года» имени Джорджины Кларк (вручается завершившим карьеру теннисисткам) – Николь Пратт (тренер сборной Австралии)
- Тренер года – Хендрик Влесхауверс (коуч Аманды Анисимовой)
- Любимица года (одиночный разряд) – Чжэн Циньвень
- Любимицы года в паре – Сара Эррани и Жасмин Паолини
- Удар года – Каролина Мухова (полуфинал WTA 1000 в Дубае против Клары Таусон)
- Матч года – Коко Гауфф против Чжэн Циньвэнь (полуфинал WTA 1000 в Риме – 7:6 (7:3) , 4:6, 7:6 (7:4))
ВИДЕО. Удар года от Каролины Муховой
Treating you to a tweener throwback this Thursday 🤩— wta (@WTA) November 13, 2025
Just @karomuchova7 things 🙂↕️#ThrowbackThursday pic.twitter.com/TUfY7Q02Rh
ВИДЕО. Матч года от Коко Гауфф и Чжэн Циньвень в Риме
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свои становятся все больше похожи на легионеров, требуя трансфера или «золотых» условий
Калинина, Стародубцева, Снигур и Сачко поборются за основу мейджора в Мельбурне