ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср разорвал контракт с известным полузащитником
Маноло Габбьядини покинул клуб из ОАЭ
Дубайский «Аль-Наср» и Маноло Габбьядини объявили о завершении сотрудничества:
«Футбольный клуб «Аль-Наср» сообщает, что Маноло Габбьядини покинул клуб по взаимному согласию сторон. Желаем ему всего наилучшего в будущем».
Опытный полузащитник присоединился к клубу летом 2023 года из «Сампдории». За два с половиной сезона в ОАЭ он провел 49 матчей и забил 18 голов. Во время пребывания в клубе Габбьядини также завоевал трофей – Суперкубок Катара и ОАЭ сезона 2024/25.
Сейчас неизвестно, где 34-летний итальянец продолжит карьеру.
شركة النصر لكرة القدم تُعلن إنهاء عقد اللاعب مانولو غابياديني بالتراضي بين الطرفين ، مع تمنياتنا له بالتوفيق في مسيرته المقبلة pic.twitter.com/PQuVkvDjaI— AL NASR SC (@ALNasrSC) December 26, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах Дмитрия Топалова заинтересован азербайджанский «Нефтчи» и Юрий Вернидуб
Поединок состоится 27 декабря в 21:45 по Киеву