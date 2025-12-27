Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср разорвал контракт с известным полузащитником
Италия
27 декабря 2025, 12:58 | Обновлено 27 декабря 2025, 14:01
Маноло Габбьядини покинул клуб из ОАЭ

Аль-Наср

Дубайский «Аль-Наср» и Маноло Габбьядини объявили о завершении сотрудничества:

«Футбольный клуб «Аль-Наср» сообщает, что Маноло Габбьядини покинул клуб по взаимному согласию сторон. Желаем ему всего наилучшего в будущем».

Опытный полузащитник присоединился к клубу летом 2023 года из «Сампдории». За два с половиной сезона в ОАЭ он провел 49 матчей и забил 18 голов. Во время пребывания в клубе Габбьядини также завоевал трофей – Суперкубок Катара и ОАЭ сезона 2024/25.

Сейчас неизвестно, где 34-летний итальянец продолжит карьеру.

Иван Чирко
