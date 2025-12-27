Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нигерия – Тунис. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Кубок Африки
Нигерия
27.12.2025 22:00 - : -
Тунис
Кубок африканских наций
Нигерия – Тунис. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Встреча состоится 27 декабря в 22:00 по Киеву

Нигерия – Тунис. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря на Комплекс Спортив де Фес пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Нигерии и Туниса. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Нигерия

Команда долгое время была одним из флагманов африканского футбола. Но в последнее время ее отодвинули на вторые роли. В целом, и заканчивающийся год стал подтверждением этой неприятной тендеции. На Чемпионате Африканских Наций получилось выиграть только в третьем, последнем туре, чего, конечно, не хватило для выхода из группы. В отборе вроде бы получилось сначала потеснить Бенин - только за счет разгромной победы в последнем туре его опередили при равенстве очков и заняли второе место. Потом в первом стыке дожали Габон на 4-1 в экстра-тайме. Но решающий матч тогда по пенальти проиграли ДР Конго.

Так что КАН - это шанс реабилитироваться за ту неудачу. С Танзанией получилось открыть счет. Аутсайдер в начале второго тайма сумел сровнять, но сразу же Лукман восстановил статус-кво - так и закончили со счетом 2:1.

Тунис

Сборная, наоборот, наконец-то выходит из тени. Ей удался этот отбор на мундиаль, более того, его получилось пройти почти идеально: девять побед при всего одной ничьей и уверенное, с отрывом, первое место в группе. Правда, на Арабском кубке, уже в декабре, начали с поражения Сирии. И хотя потом оформили ничью с Палестиной и разгромили Катар, в плей-офф футболисты там не попали.

Конечно, на Кубке Африканских Наций не хотелось наступать на те же грабли. Стартуя с Угандой, подопечные Трабелси оформили очень увененную победу. Схири открыл счет уже на десятой минуте, потом Ашури оформил дубль. И только в концовке сопернику позволили провести гол престижа.

Статистика личных встреч

В восьми последних очных поединках у сборных было по одной победе при обилии ничьих.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.38 для Нигерии и 3.66 для Туниса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают нигерийцев фаворитом, но и соперник у них сильный. Тут лучше ставить на то, что в итоге закончат с тотал больше 2,0 забитых голов (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Нигерия
27 декабря 2025 -
22:00
Тунис
Тотал больше 2.0 1.85
По теме:
Аль-Наср – Аль-Ахдуд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Пиза – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
сборная Нигерии по футболу сборная Туниса по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
