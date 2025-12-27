27.12.2025 14:30 – 10’ 0 : 0
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 декабря в 14:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ноттингем Форест – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
