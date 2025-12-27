Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
27.12.2025 14:30 – 10 0 : 0
Манчестер Сити
Англия
27 декабря 2025, 14:30
143
0

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 декабря в 14:30 матч чемпионата Англии

27 декабря 2025, 14:30
143
0
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ноттингем Форест Манчестер Сити Ноттингем Форест - Манчестер Сити Александр Зинченко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
