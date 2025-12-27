27 декабря, свою встречу в рамках Серии А проведут Лечче – Комо. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Лечче

«Волки» пока занимают 14 строчку в чемпионате, хотя находится среди тех клубов, которые имеют игру в запасе. Отрыв от опасной зоны составляет 4 очка, так что впереди еще много борьбы, возможно, придется сражаться за выживание.

В последнем туре Лечче заслуженно обыграл на своем поле прямого конкурента Пизу со счетом 1:0. Упомянутая победа стала второй в трех матчах, что и позволило немного оторваться от тройки аутсайдеров. У клуба есть проблемы с атакой, всего 11 забитых мячей в 15 встречах, только одна команда в чемпионате забивает меньше. Лечче выиграл два последних домашних матча, но перед этим была серия из шести матчей без побед. Восемь футболистов не помогут партнерам в этой встрече, из них трое в африканских сборных.

Комо

В этом сезоне Комо заставил о себе говорить, хоть клуб и скромный, амбиции здесь есть, причем никто этого не скрывает. Команда сейчас идет на солидном седьмом месте, отставание от топ-6 составляет всего одно очко. Дела шли даже лучше, но два поражения кряду ухудшили турнирное положение, сначала уступили на выезде Интеру – 0:4, а потом тоже в гостях Роме – 0:1.

Проигрывать таким сильным соперникам не зазорно, но когда цели высокие, надо стараться цепляться за очки в каждом матче. Сеск Фабрегас наверняка будет настраивать своих подопечных на победу, в подобных матчах надо брать три очка. У Комо семь кадровых потерь перед этим противостоянием.

Личные встречи

Если вспомнить прошлый сезон, Комо сумел дважды обыграть соперника, 2:0 дома и 3:0 на выезде.

Прогноз

Гости справедливо котируются фаворитами, хотя взять три очка не будет просто. Лечче и так мало забивает, а тут еще и придется столкнуться с надежной обороной. Каждая из команд постарается осторожно отыграть у своих ворот, поэтому я не жду результативного футбола. Вполне рабочей я считаю ставку на тотал меньше 2 голов за 1,83.