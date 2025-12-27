Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Феерия воспитанников Реала. Итальянский клуб разбил соперника в гостях
Чемпионат Италии
Торино
27.12.2025 16:00 – FT 1 : 2
Кальяри
Италия
27 декабря 2025, 18:00 | Обновлено 27 декабря 2025, 18:08
Феерия воспитанников Реала. Итальянский клуб разбил соперника в гостях

«Комо» не оставил шансов «Лечче»

Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря в рамках 17-го тура Серии А состоялся футбольный поединок между «Лечче» и «Комо».

Матч на арене «Стадио Виа дель Маре» в Лечче завершился унижением хозяев: гости забили три мяча и оформили разгромную победу (3:0).

Звездами встречи стали воспитанники мадридского «Реала» – Нико Пас и Хакобо Рамон, каждый из которых отметился по голу.

В параллельном матче «Торино» потерял преимущество и уступил «Кальяри» — 1:2.

Серия А. 17-й тур, 27 декабря

«Лечче» – «Комо» 0:3

Голы: Пас, 20, Рамон, 66, Дувикас, 75

Удаление: Ди Франческо, 24

«Торино» – «Кальяри» 1:2

Голы: Влашич, 28 – Прати, 45, Киличсой, 66

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
