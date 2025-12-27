Феерия воспитанников Реала. Итальянский клуб разбил соперника в гостях
«Комо» не оставил шансов «Лечче»
27 декабря в рамках 17-го тура Серии А состоялся футбольный поединок между «Лечче» и «Комо».
Матч на арене «Стадио Виа дель Маре» в Лечче завершился унижением хозяев: гости забили три мяча и оформили разгромную победу (3:0).
Звездами встречи стали воспитанники мадридского «Реала» – Нико Пас и Хакобо Рамон, каждый из которых отметился по голу.
В параллельном матче «Торино» потерял преимущество и уступил «Кальяри» — 1:2.
Серия А. 17-й тур, 27 декабря
«Лечче» – «Комо» – 0:3
Голы: Пас, 20, Рамон, 66, Дувикас, 75
Удаление: Ди Франческо, 24
«Торино» – «Кальяри» – 1:2
Голы: Влашич, 28 – Прати, 45, Киличсой, 66
