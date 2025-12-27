Феерия воспитанников Реала. Итальянский клуб разбил соперника в гостях

27 декабря в рамках 17-го тура Серии А состоялся футбольный поединок между «Лечче» и «Комо».

Матч на арене «Стадио Виа дель Маре» в Лечче завершился унижением хозяев: гости забили три мяча и оформили разгромную победу (3:0).

Звездами встречи стали воспитанники мадридского «Реала» – Нико Пас и Хакобо Рамон, каждый из которых отметился по голу.

В параллельном матче «Торино» потерял преимущество и уступил «Кальяри» — 1:2.

Серия А. 17-й тур, 27 декабря

«Лечче» – «Комо» – 0:3

Голы: Пас, 20, Рамон, 66, Дувикас, 75

Удаление: Ди Франческо, 24

«Торино» – «Кальяри» – 1:2

Голы: Влашич, 28 – Прати, 45, Киличсой, 66