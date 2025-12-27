Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Торино
27.12.2025 16:00 - : -
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 декабря 2025, 11:51 |
44
0

Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 декабря в 16:00 по Киеву

27 декабря 2025, 11:51 |
44
0
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря, в рамках 17 тура итальянского элитного дивизиона между собой сыграют Торино – Кальяри. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Торино

«Быки» не могут похвастаться особой стабильностью в этом сезоне, даже надо было думать о том, чтоб держаться дальше от опасной зоны. Сейчас Торино закрепился в середине турнирной таблицы, отставание от топ-6 составляет всего пять очков. Команда смогла существенно улучшить свое положение, благодаря двум победам кряду, одолели сначала Кремонезе дома – 1:0, а потом, с таким же счетом Сассуоло в гостях.

До упомянутых успешных встреч у Торино была серия из шести матчей без побед, так что команда сняла с себя некий груз ответственности. Учитывая класс предстоящего соперника, вполне реально продолжить, но надо показать свой лучший футбол. Четверо игроков не смогут выйти на поле, из них двое в африканских сборных.

Кальяри

Сардинцы пока идут на 15 строчке в чемпионате, их отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. В последнем туре Кальяри не сумел обыграть на своем поле одного из аутсайдеров Пизу – 2:2, соперник сравнял счет на 89-й минуте.

С конца сентября у команды всего одна победа во всех турнирах, была серия без выигрышей из девяти матчей. Пока форма Кальяри вызывает немало вопросов, хотя эти ребята способны удивить. Команда еще не обрела желаемую уверенность, важно держаться дальше от опасной зоны. У клуба восемь кадровых потерь, здесь тоже двое футболистов поехали в свои сборные на Кубок Африки.

Личные встречи

В прошлом сезоне каждая из команд сполна воспользовалась фактором своего поля, сначала Кальяри выиграл 3:2, на что Торино ответил своей победой – 2:0.

Прогноз

Встретятся сильные и крепкие команды, которые могут создать проблемы любому сопернику. Торино чуть выше в турнирной таблице, хотя главное преимущество «быков» в том, что они играют дома, поэтому они и котируются фаворитами.

Жду битвы на встречных курсах, где многое будет зависеть от реализации моментов. Рискну сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами за 2,05.

Прогноз Sport.ua
Торино
27 декабря 2025 -
16:00
Кальяри
Обе забьют 2.05 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Анонс 17-го тура Серии А: продолжить ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Проблемы с правилами лиги. Топ-клуб зимой может остаться без трансферов
Аль-Наср – Аль-Ахдуд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Торино Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27 декабря 2025, 09:02 0
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»

Владислав Велетень рассказал об уходе из «Динамо»

Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины
Футбол | 26 декабря 2025, 20:44 5
Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины
Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины

В услугах Дмитрия Топалова заинтересован азербайджанский «Нефтчи» и Юрий Вернидуб

АБРАМЕНКО: «В лыжной акробатике планируем взять 7 олимпийских лицензий»
Зимние виды | 27.12.2025, 06:37
АБРАМЕНКО: «В лыжной акробатике планируем взять 7 олимпийских лицензий»
АБРАМЕНКО: «В лыжной акробатике планируем взять 7 олимпийских лицензий»
Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Футбол | 26.12.2025, 17:38
Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 27.12.2025, 11:57
Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
25.12.2025, 10:09 12
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
25.12.2025, 22:53
Бокс
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 10
Бокс
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
25.12.2025, 09:20 4
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 12
Бокс
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем