27 декабря, в рамках 17 тура итальянского элитного дивизиона между собой сыграют Торино – Кальяри. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Торино

«Быки» не могут похвастаться особой стабильностью в этом сезоне, даже надо было думать о том, чтоб держаться дальше от опасной зоны. Сейчас Торино закрепился в середине турнирной таблицы, отставание от топ-6 составляет всего пять очков. Команда смогла существенно улучшить свое положение, благодаря двум победам кряду, одолели сначала Кремонезе дома – 1:0, а потом, с таким же счетом Сассуоло в гостях.

До упомянутых успешных встреч у Торино была серия из шести матчей без побед, так что команда сняла с себя некий груз ответственности. Учитывая класс предстоящего соперника, вполне реально продолжить, но надо показать свой лучший футбол. Четверо игроков не смогут выйти на поле, из них двое в африканских сборных.

Кальяри

Сардинцы пока идут на 15 строчке в чемпионате, их отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. В последнем туре Кальяри не сумел обыграть на своем поле одного из аутсайдеров Пизу – 2:2, соперник сравнял счет на 89-й минуте.

С конца сентября у команды всего одна победа во всех турнирах, была серия без выигрышей из девяти матчей. Пока форма Кальяри вызывает немало вопросов, хотя эти ребята способны удивить. Команда еще не обрела желаемую уверенность, важно держаться дальше от опасной зоны. У клуба восемь кадровых потерь, здесь тоже двое футболистов поехали в свои сборные на Кубок Африки.

Личные встречи

В прошлом сезоне каждая из команд сполна воспользовалась фактором своего поля, сначала Кальяри выиграл 3:2, на что Торино ответил своей победой – 2:0.

Прогноз

Встретятся сильные и крепкие команды, которые могут создать проблемы любому сопернику. Торино чуть выше в турнирной таблице, хотя главное преимущество «быков» в том, что они играют дома, поэтому они и котируются фаворитами.

Жду битвы на встречных курсах, где многое будет зависеть от реализации моментов. Рискну сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами за 2,05.