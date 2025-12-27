Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы с правилами лиги. Топ-клуб зимой может остаться без трансферов
Италия
27 декабря 2025, 12:21 | Обновлено 27 декабря 2025, 12:22
233
0

Проблемы с правилами лиги. Топ-клуб зимой может остаться без трансферов

«Наполи» должен кого-то продать, чтобы подписывать новичков

27 декабря 2025, 12:21 | Обновлено 27 декабря 2025, 12:22
233
0
Проблемы с правилами лиги. Топ-клуб зимой может остаться без трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

«Наполи» столкнулся с проблемами перед зимним трансферным окном.

Для того чтобы кого-то приобрести, «партенопейцы» сначала должны кого-то продать, чтобы не нарушить правила Серии А о нулевом балансе. То есть: превышение порога показателя расходов на персонал по отношению к доходам не блокирует трансферы, но все равно требует соблюдения принципа нулевого баланса. Проще говоря: инвестиции на покупку игрока – зарплата и возможные суммы клубу-продавцу – должны компенсироваться продажей одного или нескольких игроков из текущего состава, чтобы освободить место для нового и поддержать идеальный баланс бюджета.

На данный момент сразу пять игроков «Наполи» попали в список тех, кого клуб может продать во время январского окна, поскольку каждый из них стремится к большему игровому времени. В этот список входят Лукка, Мариануччи, Маццокки, Вергара и Амброзино.

Именно от их продаж будет зависеть возможность «Наполи» совершать трансферы на вход. В настоящее время клуб из Неаполя ищет полузащитника после того, как Рубен Аморим заблокировал возможный уход Коби Майну из «Манчестер Юнайтед».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср разорвал контракт с известным полузащитником
Анонс 17-го тура Серии А: продолжить ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Руслан КОСТЫШИН: «Было понятно, что этот футболист уйдет – и он ушел»
Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Лоренцо Лукка трансферы трансферы Серии A
Иван Чирко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АБРАМЕНКО: «В лыжной акробатике планируем взять 7 олимпийских лицензий»
Зимние виды | 27 декабря 2025, 06:37 2
АБРАМЕНКО: «В лыжной акробатике планируем взять 7 олимпийских лицензий»
АБРАМЕНКО: «В лыжной акробатике планируем взять 7 олимпийских лицензий»

Старший тренер сборной Украины рассказал о первых соревнованиях сезона

Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 27 декабря 2025, 11:57 0
Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 декабря в 19:00 по Киеву

Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Бокс | 27.12.2025, 09:29
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Футбол | 26.12.2025, 13:27
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27.12.2025, 09:02
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
25.12.2025, 19:49 4
Футбол
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 17
Футбол
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 12
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 6
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем