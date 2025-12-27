Проблемы с правилами лиги. Топ-клуб зимой может остаться без трансферов

«Наполи» столкнулся с проблемами перед зимним трансферным окном.

Для того чтобы кого-то приобрести, «партенопейцы» сначала должны кого-то продать, чтобы не нарушить правила Серии А о нулевом балансе. То есть: превышение порога показателя расходов на персонал по отношению к доходам не блокирует трансферы, но все равно требует соблюдения принципа нулевого баланса. Проще говоря: инвестиции на покупку игрока – зарплата и возможные суммы клубу-продавцу – должны компенсироваться продажей одного или нескольких игроков из текущего состава, чтобы освободить место для нового и поддержать идеальный баланс бюджета.

На данный момент сразу пять игроков «Наполи» попали в список тех, кого клуб может продать во время январского окна, поскольку каждый из них стремится к большему игровому времени. В этот список входят Лукка, Мариануччи, Маццокки, Вергара и Амброзино.

Именно от их продаж будет зависеть возможность «Наполи» совершать трансферы на вход. В настоящее время клуб из Неаполя ищет полузащитника после того, как Рубен Аморим заблокировал возможный уход Коби Майну из «Манчестер Юнайтед».