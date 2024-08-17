Марлон расторг контракт с Шахтером. Он нужен клубам из Бразилии и Испании

28-летний центральный защитник Марлон расторг свой контракт с «Шахтером» и получил статус свободного агента, информирует авторитетное бразильское издание Globo Esporte.

Отмечается, что футболист активировал механизм ФИФА, позволивший расторгнуть трудовое соглашение с «горняками», так как в Украине продолжается война.

Марлон, который минувший сезон отыграл за «Флуминенсе» на условиях Annexe 7 ФИФА, изначально планировал перебраться в ОАЭ, где конкретный интерес к нему проявлял «Аль-Айн», однако в этом клубе бразилец провалил медицинский осмотр.

Сейчас Марлон полностью восстановился и не имеет физических проблем. Он находится в Бразилии, а интерес к нему проявляют тамошние «Ботафого», «Интернасьонал» и «Васко да Гама», а также испанский «Алавес».

Впрочем, интерес каждого из этих клубов является на текущий момент лишь предварительным, и каких-либо переговоров не ведется.

Напомним, Марлон перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Сассуоло» вслед за главным тренером Роберто Де Дзерби. Трансфер бразильца обошелся казне «горняков» в 12 миллионов евро.