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  4. Марлон расторг контракт с Шахтером. Он нужен клубам из Бразилии и Испании
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 23:11 | Обновлено 17 августа 2024, 23:41
1441
5

Марлон расторг контракт с Шахтером. Он нужен клубам из Бразилии и Испании

Футболист, которого покупали под Роберто Де Дзерби, ушел из стана «горняков» бесплатно

17 августа 2024, 23:11 | Обновлено 17 августа 2024, 23:41
1441
5
Марлон расторг контракт с Шахтером. Он нужен клубам из Бразилии и Испании
ФК Флуминенсе. Марлон

28-летний центральный защитник Марлон расторг свой контракт с «Шахтером» и получил статус свободного агента, информирует авторитетное бразильское издание Globo Esporte.

Отмечается, что футболист активировал механизм ФИФА, позволивший расторгнуть трудовое соглашение с «горняками», так как в Украине продолжается война.

Марлон, который минувший сезон отыграл за «Флуминенсе» на условиях Annexe 7 ФИФА, изначально планировал перебраться в ОАЭ, где конкретный интерес к нему проявлял «Аль-Айн», однако в этом клубе бразилец провалил медицинский осмотр.

Сейчас Марлон полностью восстановился и не имеет физических проблем. Он находится в Бразилии, а интерес к нему проявляют тамошние «Ботафого», «Интернасьонал» и «Васко да Гама», а также испанский «Алавес».

Впрочем, интерес каждого из этих клубов является на текущий момент лишь предварительным, и каких-либо переговоров не ведется.

Напомним, Марлон перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Сассуоло» вслед за главным тренером Роберто Де Дзерби. Трансфер бразильца обошелся казне «горняков» в 12 миллионов евро.

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Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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Бугага! Багатоходівочка!
Генії просто.
Тут в догонку питання: А шо так можна було?
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naverland
Да он уже весь поломанный, никому не нужен.
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