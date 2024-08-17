Марлон расторг контракт с Шахтером. Он нужен клубам из Бразилии и Испании
Футболист, которого покупали под Роберто Де Дзерби, ушел из стана «горняков» бесплатно
28-летний центральный защитник Марлон расторг свой контракт с «Шахтером» и получил статус свободного агента, информирует авторитетное бразильское издание Globo Esporte.
Отмечается, что футболист активировал механизм ФИФА, позволивший расторгнуть трудовое соглашение с «горняками», так как в Украине продолжается война.
Марлон, который минувший сезон отыграл за «Флуминенсе» на условиях Annexe 7 ФИФА, изначально планировал перебраться в ОАЭ, где конкретный интерес к нему проявлял «Аль-Айн», однако в этом клубе бразилец провалил медицинский осмотр.
Сейчас Марлон полностью восстановился и не имеет физических проблем. Он находится в Бразилии, а интерес к нему проявляют тамошние «Ботафого», «Интернасьонал» и «Васко да Гама», а также испанский «Алавес».
Впрочем, интерес каждого из этих клубов является на текущий момент лишь предварительным, и каких-либо переговоров не ведется.
Напомним, Марлон перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Сассуоло» вслед за главным тренером Роберто Де Дзерби. Трансфер бразильца обошелся казне «горняков» в 12 миллионов евро.
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