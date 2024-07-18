Трансфер защитника Шахтера в клуб, где когда-то работал Ребров, провалился

Трансфер 28-летнего центрального защитника «Шахтера» Марлона в эмиратский «Аль-Айн» (этот клуб с 2021 по 2023 годы тренировал нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров) не состоится, сообщает авторитетное бразильское издание Globo Esporte.

Футболист собирался перебраться в азиатский клуб, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, однако провалил медицинское обследование.

«Аль-Айн», который ранее поспешил официально отрапортовать о достижении соглашения с Марлоном, решил отказаться от сделки, вследствие чего трансфер не состоится.

С лета минувшего года Марлон на условиях Annexe 7 ФИФА выступал на родине за «Флуминенсе», а его контракт с «Шахтером» продолжает действовать до лета 2026 года.

Интересно, что в бразильских источниках продолжают утверждать, что Марлон и на этот раз воспользовался возможностью приостановки действия трудового соглашения с «Шахтером», фактически воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, однако сама Международная федерация футбола официально не объявляла о продолжении действия этого временного трансферного правила, которое действовало до 30 июня 2024 года включительно.

Марлон был подписан «Шахтером» летом 2021 года из «Сассуоло» за 12 миллионов евро. Центрбек сыграл 22 матча за «горняков», а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны покинул донецкий клуб.