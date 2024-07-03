Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в экс-клуб Реброва и Ярмоленко
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 14:11 | Обновлено 03 июля 2024, 14:13
706
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в экс-клуб Реброва и Ярмоленко

Марлон будет выступать за «Аль-Айн»

03 июля 2024, 14:11 | Обновлено 03 июля 2024, 14:13
706
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в экс-клуб Реброва и Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Бывший клуб Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко, «Аль-Айн» из ОАЭ, официально сообщил о подписании центрального защитника донецкого «Шахтера» Марлона. Срок действия контракта с 28-летним бразильским защитником не называется.

Марлон перешел в «Аль-Айн» на правах свободного агента – его контракт с «Шахтером» истек.

Бразилец перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Сассуоло» за 12 миллионов евро, однако после начала полномасштабной войны покинул клуб на правах Annexe 7 ФИФА и играл на правах аренды сначала за «Монцу», а потом – за «Флуминенсе».

По теме:
Хавбек Шахтера: «Украина долго шла к Олимпиаде. Рад быть в составе»
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал основного хавбека Зари
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо и сборной Украины покинул ЛНЗ
Марлон Аль-Айн Шахтер Донецк свободный агент трансферы трансферы УПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Аль-Айн
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Футбол | 02 июля 2024, 21:42 2
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала

Команда отдала всего 79 передач передач в первом тайме матча против Нидерландов

Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Футбол | 02 июля 2024, 18:42 10
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн

Артем приблизился к трансферу в «Атлетико»

Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Футбол | 03.07.2024, 10:41
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Футбол | 03.07.2024, 08:20
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Тренер Украины U-19: Не было клубов, отказавшихся отпустить игроков на Евро
Футбол | 03.07.2024, 12:11
Тренер Украины U-19: Не было клубов, отказавшихся отпустить игроков на Евро
Тренер Украины U-19: Не было клубов, отказавшихся отпустить игроков на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Тайсона или Формана? Холифилд оценил, у кого был более сильный удар
У Тайсона или Формана? Холифилд оценил, у кого был более сильный удар
02.07.2024, 01:33
Бокс
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
02.07.2024, 07:46 6
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 29
Олимпийские игры
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
02.07.2024, 12:43 2
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
03.07.2024, 07:29 23
Футбол
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 9
Футбол
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
02.07.2024, 07:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем