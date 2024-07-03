ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в экс-клуб Реброва и Ярмоленко
Марлон будет выступать за «Аль-Айн»
Бывший клуб Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко, «Аль-Айн» из ОАЭ, официально сообщил о подписании центрального защитника донецкого «Шахтера» Марлона. Срок действия контракта с 28-летним бразильским защитником не называется.
Марлон перешел в «Аль-Айн» на правах свободного агента – его контракт с «Шахтером» истек.
Бразилец перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Сассуоло» за 12 миллионов евро, однако после начала полномасштабной войны покинул клуб на правах Annexe 7 ФИФА и играл на правах аренды сначала за «Монцу», а потом – за «Флуминенсе».
The Champion of Asia..— Al Ain FC (@alainfcae_en) July 3, 2024
Signs the Brazilian defender Marlon Santos 🇧🇷✍🏻
The player will arrive Al Ain in the coming days for medical examinations and complete his contact 🤝🏽💜#WelcomeMARLON @alainfcae pic.twitter.com/tbyTOvsXTC
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