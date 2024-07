ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в экс-клуб Реброва и Ярмоленко

Бывший клуб Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко, «Аль-Айн» из ОАЭ, официально сообщил о подписании центрального защитника донецкого «Шахтера» Марлона. Срок действия контракта с 28-летним бразильским защитником не называется.

Марлон перешел в «Аль-Айн» на правах свободного агента – его контракт с «Шахтером» истек.

Бразилец перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Сассуоло» за 12 миллионов евро, однако после начала полномасштабной войны покинул клуб на правах Annexe 7 ФИФА и играл на правах аренды сначала за «Монцу», а потом – за «Флуминенсе».

The Champion of Asia..

Signs the Brazilian defender Marlon Santos 🇧🇷✍🏻



The player will arrive Al Ain in the coming days for medical examinations and complete his contact