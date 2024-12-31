ВИДЕО. Мбаппе впечатлил поступком. Встретился с девушкой, которую обидел

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе став героем одной из вирусных историй, которая стала популярной на просторах TikTok.

Девушка с никнеймом «nataliaadm_06» опубликовала видео с приветствием французского нападающего, подписав эту встречу следующими словами:

«Когда снова видишь своего друга на Рождество».

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История Мбаппе и этой девушки заключается в том, что во время одной из передматчевых разминок Килиан случайно ударил мячом прямо в девушку, которая находилась на трибунах – нападающий подошел к Наталии и попросил прощения.

Нападающий «Реала» теперь подходит к трибуне и здоровается с девушкой.

Эта история ещё раз показывает, что плохие человеческие качества, которые СМИ приписывают Килиану Мбаппе, – это всего лишь выдумки медиа.