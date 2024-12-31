ВИДЕО. Мбаппе впечатлил поступком. Встретился с девушкой, которую обидел
Килиан Мбаппе узнал старую знакомую
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе став героем одной из вирусных историй, которая стала популярной на просторах TikTok.
Девушка с никнеймом «nataliaadm_06» опубликовала видео с приветствием французского нападающего, подписав эту встречу следующими словами:
«Когда снова видишь своего друга на Рождество».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
История Мбаппе и этой девушки заключается в том, что во время одной из передматчевых разминок Килиан случайно ударил мячом прямо в девушку, которая находилась на трибунах – нападающий подошел к Наталии и попросил прощения.
Нападающий «Реала» теперь подходит к трибуне и здоровается с девушкой.
Эта история ещё раз показывает, что плохие человеческие качества, которые СМИ приписывают Килиану Мбаппе, – это всего лишь выдумки медиа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «сливочных» похвалил 20-летнего хавбека Нико Паса
Известный супертяжеловес считает победу Александра очевидной