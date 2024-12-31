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  4. Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Испания
31 декабря 2024, 00:01 | Обновлено 31 декабря 2024, 00:15
2273
4

Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты

«Сливочные» попытаются подписать Джанлуиджи Доннарумму

31 декабря 2024, 00:01 | Обновлено 31 декабря 2024, 00:15
2273
4
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб.

У бельгийского вратаря заканчивается контракт летом 2026 года, Куртуа пока что его не продлил. Если у мадридцев не получится договориться с Тибо о новом контракте, то «Реал» усилится новым голкипером. Самый вероятный вариант - это звездный итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. Итальянец может достаться «Реалу» бесплатно летом 2026 года.

В этом сезоне Доннарумма провел за «ПСЖ» 16 матчей, пропустил 15 голов и пять раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».

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Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Serhii Babak
днорума середняк, топ він був в мілану з урахуванням його віку і на фоні унилого мілану
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+4
Gargantua81
ПСЖ мечтает сбагрить этого бабочника с огромной зарплатой
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0
Lulinnha
Долларумма ? Вы серьезно ? 
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0
uausa
Якщо то правда, то скоро знову почнеться мелодрама " Лунін переходить в..."
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0
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