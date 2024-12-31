Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб.

У бельгийского вратаря заканчивается контракт летом 2026 года, Куртуа пока что его не продлил. Если у мадридцев не получится договориться с Тибо о новом контракте, то «Реал» усилится новым голкипером. Самый вероятный вариант - это звездный итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. Итальянец может достаться «Реалу» бесплатно летом 2026 года.

В этом сезоне Доннарумма провел за «ПСЖ» 16 матчей, пропустил 15 голов и пять раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».