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Франция
07 ноября 2024, 21:56 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:57
1712
3

На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ

Тибо может перейти в «ПСЖ»

07 ноября 2024, 21:56 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:57
1712
3
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб.

По информации Defensacentral, на бельгийского стража ворот нацелился титулованный французский клуб «ПСЖ». Парижане в поисках надежного стража ворот и готовы заплатить «сливочным» большие деньги за звездного бельгийца. «Реал» же, в свою очередь, не горит желанием отпускать Куртуа и готовит новый контракт, однако парижане готовы удвоить финансовое предложение «галактикос».

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Куртуа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 ПСЖ Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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T-800
или Доннаруме
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0
T-800
осталось Сафонову перейти в Реал ...
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0
zhyr
Реал в той же день купить іншого)) Куртуа хоч травмується часто
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-1
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