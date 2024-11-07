На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб.

По информации Defensacentral, на бельгийского стража ворот нацелился титулованный французский клуб «ПСЖ». Парижане в поисках надежного стража ворот и готовы заплатить «сливочным» большие деньги за звездного бельгийца. «Реал» же, в свою очередь, не горит желанием отпускать Куртуа и готовит новый контракт, однако парижане готовы удвоить финансовое предложение «галактикос».

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Куртуа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.